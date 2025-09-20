Desalojan la Terminal 2 del aeropuerto de Dublín como «medida de seguridad»

La Terminal 2 del aeropuerto de Dublín ha sido evacuada este sábado como «medida de seguridad», según ha informado el aeropuerto en una publicación en X. Como consecuencia «las operaciones de vuelo podrían verse afectadas temporalmente».

«La seguridad de los pasajeros y del personal es nuestra máxima prioridad», ha indicado el aeropuerto de Dublín en X, sin dar más detalles sobre el motivo del desalojo.

En este sentido, se ha pedido a los pasajeros «seguir al personal hasta los puntos de reunión» y consultar con las aerolíneas para obtener las últimas actualizaciones. El acceso de vehículos al aeropuerto está restringido.

(1/2) Terminal 2 at Dublin Airport has been evacuated this morning as a safety precaution. Passenger and staff safety is our top priority. Anyone at the airport should follow staff to assembly points. Flight operations may be temporarily impacted. pic.twitter.com/nuMoc7OeCZ — Dublin Airport (@DublinAirport) September 20, 2025

Tal y como ha informado el periódico Irish Examiner, la evacuación se habría producido tras hallar un «objeto sospechoso» en los escáneres de seguridad de la Terminal 2. Las autoridades policiales ya habrían identificado al propietario del equipaje.

Según señala el citado medio, el escuadrón de artificieros del Ejército se dirige al aeropuerto, al igual que la unidad antiterrorista, que actúa de forma rutinaria en este tipo de alertas.

En redes sociales, varios usuarios han compartido vídeos en los que se puede ver a cientos de pasajeros desalojando la terminal del aeropuerto.

El aeropuerto de Dublín ha informado en una nueva publicación que «un problema de software a nivel europeo está provocando que algunas aerolíneas utilicen la facturación y el embarque manuales». Sin embargo, no vincula ambos incidentes.