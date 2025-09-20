Suscribete a
Desalojan la Terminal 2 del aeropuerto de Dublín como «medida de seguridad»

Los vuelos «podrían verse afectados temporalmente», ha informado el aeropuerto en redes sociales

Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en varios aeropuertos de Europa, incluidos Londres y, Bruselas y Berlín

Terminal 2 del aeropuerto de Dublín
La Terminal 2 del aeropuerto de Dublín ha sido evacuada este sábado como «medida de seguridad», según ha informado el aeropuerto en una publicación en X. Como consecuencia «las operaciones de vuelo podrían verse afectadas temporalmente».

«La seguridad de los pasajeros y del personal es nuestra máxima prioridad», ha indicado el aeropuerto de Dublín en X, sin dar más detalles sobre el motivo del desalojo.

En este sentido, se ha pedido a los pasajeros «seguir al personal hasta los puntos de reunión» y consultar con las aerolíneas para obtener las últimas actualizaciones. El acceso de vehículos al aeropuerto está restringido.

Tal y como ha informado el periódico Irish Examiner, la evacuación se habría producido tras hallar un «objeto sospechoso» en los escáneres de seguridad de la Terminal 2. Las autoridades policiales ya habrían identificado al propietario del equipaje.

Según señala el citado medio, el escuadrón de artificieros del Ejército se dirige al aeropuerto, al igual que la unidad antiterrorista, que actúa de forma rutinaria en este tipo de alertas.

En redes sociales, varios usuarios han compartido vídeos en los que se puede ver a cientos de pasajeros desalojando la terminal del aeropuerto.

El aeropuerto de Dublín ha informado en una nueva publicación que «un problema de software a nivel europeo está provocando que algunas aerolíneas utilicen la facturación y el embarque manuales». Sin embargo, no vincula ambos incidentes.

