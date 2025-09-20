Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en varios aeropuertos de Europa, incluidos Londres y, Bruselas y Berlín

Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación y embarque ha alterado este sábado las operaciones en varios aeropuertos europeos de referencia, entre ellos Heathrow, Bruselas y Berlín, provocando retrasos y cancelaciones de vuelos, informaron sus operadores.

El ataque ha dejado inoperativos los sistemas automatizados, obligando a realizar los procesos de facturación y embarque de forma manual, según explicó el aeropuerto de Bruselas.

«Esto tiene un fuerte impacto en la programación de vuelos y lamentablemente causará demoras y anulaciones», señaló en un comunicado publicado en su web. «El proveedor está trabajando para resolver el problema lo antes posible».

Heathrow también advirtió de incidencias por «un fallo técnico» en un suministrador externo.

Los aeropuertos afectados recomendaron a los pasajeros con vuelos previstos para este sábado confirmar su trayecto con las aerolíneas antes de desplazarse.

«Debido a una incidencia en un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, hay mayores tiempos de espera en la facturación. Estamos trabajando en una solución rápida», indicó Berlín en un aviso en su página web.