Biden y Trump miden sus fuerzas en el debate más decisivo

Joe Biden y Donald Trump han descendido sobre Atlanta este jueves 27 de junio y han paralizado la ciudad para mantener uno de los debates electorales más importantes de la era moderna. Nunca, desde el primer debate presidencial de 1960, se habían visto dos candidatos ... cara a cara sin público y con tanto en juego.

Como en aquel debate de 1960 entre John Kennedy y Richard Nixon, cualquier gesto, cualquier flaqueza, cualquier error, puede acabar decantando las elecciones en un sentido u otro, dado el ajustadísimo resultado que vaticinan las encuestas.

La última media que hace Real Clear Politics es de un empate técnico con un 46% de Trump y un 45% de Biden. En los estados decisivos —Georgia, Michigan, Pensilvania— Trump hasta goza de una ventaja mayor.

El debate de este jueves lo organiza la CNN, quien lo emite a partir de las 21.00 horas de Atlanta, las 03.00 del viernes en la España peninsular, y se podrá seguir en ABC en directo. Durará 90 minutos. Es el primero de dos encuentros a los que se comprometieron los candidatos por iniciativa de Biden, quien retó a Trump.

A diferencia de los anteriores debates, este no lo organiza la comisión electoral correspondiente, pues la campaña demócrata lamentó que en 2016 y 2020 esa comisión no cortara el micrófono a Trump cuando cortaba al contrincante, algo que en teoría estaba prohibido.

Cuando un candidato no tenga el turno, se le cortará el micrófono. No podrá consultar con sus asesores ni en los dos recesos por publicidad. No habrá público en el plató.

La elección de ciudad y estado es relevante. Georgia, donde se fundó la CNN, era un estado conservador y republicano hasta hace poco.

En 2020 ganó aquí Biden por unos 12.000 votos de cuatro millones. Negándose a admitir su derrota, Trump llamó a las autoridades electorales del estado en 2020 pidiendo que le «encontraran los votos», lo que propició una demanda que se está dirimiendo en los juzgados.

La última vez que se vieron las caras Biden y Trump fue el 22 de octubre de 2020, en el último de dos debates organizados en plena pandemia. El primero fue el 29 de septiembre. Había otro programado para el 15 de octubre, pero fue cancelado porque Trump contrajo coronavirus y fue hospitalizado. Su equipo sospechaba que ya tenia el virus cuando se vio con Biden en el primer cara a cara.

Tras perder las elecciones, denunciar fraude sin pruebas y convocar a una multitud que después intentó saquear el Capitolio, Trump se negó a participar en el traspaso de poderes y abandonó la Casa Blanca sin recibir a los Biden y acudir a su jura, algo insólito.

Este es además el debate entre los dos candidatos de mayor edad de la historia. Trump tiene 78 años y Biden cuenta 81. Desde que entró en la Casa Blanca, Biden se ha enfrentado a duras críticas del Partido Republicano por momentos de confusión y un aparente deterioro cognitivo. Trump le ha acusado de consumir estupefacientes antes de participar en actos públicos.

La campaña de Biden había propuesto excluir a los candidatos de terceros partidos, como Robert F. Kennedy Jr.. Según las reglas de los organizadores, Kennedy u otros candidatos similares solo podrían participar si obtuvieran acceso a las papeletas suficiente para reclamar 270 votos electorales y alcanzaran un 15% o más en una selección de encuestas nacionales. Nadie aparte de Biden y Trump cumplió esos requisitos.

El siguiente debate tendrá lugar el 10 de septiembre y lo organizará la cadena ABC, que no ha dicho dónde será. Tras el debate tendrán lugar los congresos de los partidos. El republicano, en Milwaukee el 15 de julio y el demócrata, en Chicago, el 18 de agosto. Las elecciones son el 5 de noviembre y la jura del cargo, el 20 de enero de 2025.