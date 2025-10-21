Suscribete a
Aranceles del 100% y bloqueo en tratados comerciales: las nuevas sanciones de Trump para la dictadura nicaragüense

Las medidas se enmarcan dentro de su lucha contra los «narcogobiernos» de Latinoamérica. A esto se une el castigo a Nicaragua por su alianza con China

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, durante un acto
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, durante un acto afp
Juan Diego Godoy

Corresponsal en Centroamérica

«Ilógicas«. Así han sido calificadas por Estados Unidos las prácticas del régimen nicaragüense que, tras la aprobación de las últimas enmiendas constitucionales, ha otorgado el poder absoluto del país al dictador Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo.

La respuesta americana a ... lo que ha denominado «acciones, políticas y prácticas relacionadas con abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el desmantelamiento del estado de derecho» han sido duras medidas económicas, las más drásticas tomadas contra una de las naciones de la región centroamericana.

