Suscribete a
ABC Premium

La represión sin fronteras del régimen de Nicaragua: «Rosario Murillo no olvida»

Daniel Ortega y su esposa –y copresidenta– han destruido la democracia en su país, acabando con las instituciones, encarcelando a críticos u obligándoles a exiliarse. Su sed de venganza y el miedo a una amenaza externa les ha llevado a tejer una estrategia letal de persecución

Costa Rica deja de ser santuario de los opositores a las dictaduras de Nicaragua

A la derecha, Daniel Ortega y Rosario Murillo; arriba, a la izquierda, el exmilitar sandinista Roberto Samcam; debajo, Joao Maldonado, tras el segundo atentado
A la derecha, Daniel Ortega y Rosario Murillo; arriba, a la izquierda, el exmilitar sandinista Roberto Samcam; debajo, Joao Maldonado, tras el segundo atentado aFP/j.Maldonado
Susana Gaviña

Susana Gaviña

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Joao Maldonado asegura que se siente «seguro» porque tiene a Dios de su parte. Lo afirma a pesar de haber sufrido dos atentados –en 2021 y 2024– en Costa Rica, donde vivía exiliado, en los que su cuerpo recibió trece impactos de bala. «Estoy ... hablando ahora con usted porque Dios me dio aliento. En el último intento pensaban en el hospital que no salía adelante», recuerda este joven activista nicaragüense, que con 36 años ya ha esquivado la muerte dos veces y está viviendo su tercera vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app