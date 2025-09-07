Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue aquí la final del US Open entre Alcaraz y Sinner
Fútbol
España golea a Turquía y encarrila su clasificación al Mundial

El alcalde de Lisboa rechaza responsabilidades políticas en el accidente del funicular

Carlos Moedas insiste en que «no hubo error humano» y que ahora corresponde a las autoridades técnicas descubrir lo que sucedió

El accidente del funicular en Lisboa se produjo tras la desconexión del cable entre las dos cabinas

Cruce de acusaciones tras el accidente del funicular de Lisboa que ha dejado 16 muertos

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas
El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas EFE
Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, no presentará su dimisión ni acepta la del presidente de Carris, la empresa responsable del Elevador da Glória, tras el accidente que provocó la muerte de 16 personas y dejó una veintena de heridos de once nacionalidades. ... El edil conservador es tajante: «De aquí no sale nadie, nadie puede presentar su dimisión; dimitir es una cobardía y no lo voy a permitir».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app