Abel, uno de los heridos del accidente del funicular de Lisboa: «Vamos a morir todos»

Los técnicos realizaron una inspección visual y concluyeron que todo estaba en orden

El cable que se partió –presunto origen del accidente– todavía tenía 263 días de vida útil antes de su sustitución

Cruce de acusaciones tras el accidente del funicular de Lisboa que ha dejado 16 muertos

Montenegro: «Es una de las mayores tragedias de la historia reciente de Portugal»

El estado del accidente del funicular en Lisboa
El estado del accidente del funicular en Lisboa
Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Las primeras imágenes parecían más un escenario de guerra que una de las atracciones turísticas más emblemáticas de Lisboa. Un fuerte estruendo, seguido de humo, llantos y gritos en varios idiomas, transformaron el mítico Elevador da Glória en una de las mayores tragedias de la ... historia reciente de Portugal, en palabras del primer ministro luso, Luís Montenegro.

