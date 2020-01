Trump presenta su «mayor logro»: el nuevo tratado de libre comercio de Norteamérica

Donald Trump firmó este miércoles un nuevo tratado de libre comercio de América del Norte que definió como su mayor logro en la presidencia, el motivo principal por el que cambió el mundo de los negocios por la política. «Por esto cambié mi sencilla vida de lujos por esta locura de trabajo», dijo el presidente antes de estampar su firma en el documento validado antes por el Capitolio.

Rodeado de trabajadores, empresarios y funcionarios, ante la columnata del patio de la Casa Blanca a pesar de un frío glacial, el presidente norteamericano cantó «misión cumplida», punto y final a un aciago periodo de más de dos décadas en que los acuerdos anteriores «permitieron la destrucción de uno de cada cinco puestos de trabajo» en el sector de la manufactura. «Aquí acaba por fin esa gran catástrofe», dijo Trump antes de estampar su firma en el acuerdo que ratificó el Capitolio hace apenas dos semanas.

USMCA is a cutting edge state of the art agreement that protects, defends and serves the great people of our Country. Promises Made, Promises Kept! pic.twitter.com/PuiG1JPTTI