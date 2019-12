Elecciones Reino Unido La rotunda victoria de Boris Johnson se lleva por delante a Corbyn Los tories logran 364 escaños, una mayoría absoluta cómoda, y rompen los feudos históricos del laborismo, cuyo líder ya ha anunciado que se va

Luis Ventoso SEGUIR Londres Actualizado: 13/12/2019 09:33h

Mayoría absoluta cómoda para los tories con su «Brexit ya» y batacazo del programa socialista radical de Corbyn. A las cinco de la madrugada, Boris Johnson proclamó su victoria en unas elecciones que ambos partidos presentaban como «las más importantes en una generación». Lógicamente muy contento, hizo su primera valoración en el escenario del recuento de votos de su circunscripción de Uxbridge, al Oeste de Londres. El primer ministro declaró que «ha sido una votación histórica, que nos permite llevar a cabo el Brexit, recuperar el dominio del pueblo y cambiar este país a mejor».

Su euforia tenía buenas razones. Con casi todos los escaños de los 650 que componen los Comunes ya declarados, los conservadores se impondrán con 364 diputados, 47 más de los que obtuvo May en 2017, lo que supone una mayoría absoluta de 38. Con esas cifras, Johnson podrá ejecutar por fin el Brexit el próximo 31 de enero, poniendo fin a tres años y medio de idas y venidas y atrancos parlamentarios. De hecho quiere que los diputados trabajen en las vacaciones de Navidad para acelerar la ley de salida, que podría recibir su primera lectura a finales de la semana que viene. Donald Trump ha festejado la victoria y se ha aprestado a prometerle un acuerdo comercial mejor que «cualquiera con la UE».

En su celebración al conocer su gran victoria, Johnson ha «dado las gracias sobre todo al pueblo de este país, por haber participado de este modo masivo en unas elecciones en diciembre, que yo no quería, pero que ahora son históricas al darnos la oportunidad con este nuevo Gobierno de respetar la voluntad democrática de la gente de ese país y de relanzar todas sus potencialidades».

Johnson, antes de comparecer, junto a Elmo y un «superhéroe» - AFP

El mérito del triunfo tory es en buena medida propiedad particular de Johnson, un político carismático y peculiar, que se echó a hombros la campaña y le dio un tono presidencialista, enfático y lleno de espectáculo para los medios. Además su decisión de patearse a conciencia los graneros de votos del laborismo en el Norte, las Midlands y Gales ha sido visionaria, pues el factor Brexit ha virado las tornas allí y ha derribado el famoso Muro Rojo.

El gran batacazo es para el Partido Laborista, que con su propuesta de un segundo referéndum y un disparatado programa de rancio socialismo intervencionista pierde 59 escaños y se queda en 203. Jeremy Corbyn, el líder de la oposición con la valoración más baja de la historia, ya ha anunciado de madrugada que no volverá a encabezar un cartel electoral y ha reconocido que el resultado es «muy decepcionante». Sin embargo insistió en que sus políticas de nacionalizaciones del ferrocarril, el agua, la luz y la banda ancha y una subida dura de impuestos eran «populares». En su análisis su batacazo se debe «al tema del Brexit», y no le falta razón, porque la postura de su partido en el gran debate nacional era nebulosa: prometían un nuevo reférendum, pero el líder, euroescéptico, no fijaba que posición tomaría en él.

Los conservadores han logrado lo increíble, derribar la fortaleza del Muro Rojo laborista, los graneros del Norte que parecían «no go area» para los tories. El Brexit lo ha cambiado todo, pues algunas de esas demarcaciones laboristas habían votado «leave» y querían zanjar la ruptura con la UE, un gesto nacionalista que creen que les protege contra las incertidumbres de la globalización. Boris Johnson supo trabajarse el cinturón rojo, al que dedicó desde el alba sus 72 últimas horas de campaña, y ya tiene su premio. Reductos como Wrexham, Redcar, Sedgefield o Wolverhampton son ahora azules. Los tories han conquistado Newcastle-under-Lyne y otros bastiones que eran laboristas desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

La derrota laborista es tan dura que uno de los nombres que sonaban para sustituta algún día de Corbyn, Laura Pidcock, ha perdido su escaño. Algunos de los damnificados, como Helen Goodman, que fue derrotada en Bishop Auckland, han calificado directamente a Corbyn de «tóxico»: «El partido no podía ganar sin un líder en el que confíe el público británico y desde luego no teníamos ese líder».

Corbyn abandona, visiblemente triste, la sede de su partido - REUTERS

Los resultados de Corbyn son todavía peores que los del atrabiliario erudito Michael Foot en 1983 (209 diputados) o Kninock frente a Thatcher (229 escaños en 1987). Los británicos no han querido experimentos socialistas ni marear más con el Brexit.

La otra triunfadora de la noche junto a Johnson es la mandataria escocesa, la separatista Nicola Sturgeon, con 48 de los 59 diputados que aporta Escocia a los Comunes. El SNP ha subido 13 escaños y a Sturgeon le ha faltado tiempo para decir que «ya tenemos un mandato para pedir un nuevo referéndum». Su argumento esta vez es que, dado que Escocia votó por más del 60% permanecer en la UE, contraviene su voluntad verse arrastrada fuera de ella. No parece que Boris Johnson vaya a concederle esa consulta. Theresa May, espectro del pasado que ha aparecido esta larga noche ante las cámaras en su circunscripción de Maidenhead, ya le ha recordado que «cuando se hizo la consulta de 2014 se dijo que era para una generación, y eso no ha cambiado».

Pero las costuras de la nación pueden sufrir. En Irlanda del Norte, parecía en la madrugada que los republicanos del Sinn Féin darían la sorpresa derrotando a los unionistas del DUP. Pero finalmente el DUP obtiene ocho escaños en los Comunes, pese a su caída de dos, frente a seis de los de Gerry Adams.

El Partido Liberal Demócrata, el único que empezó la campaña proponiendo directamente ignorar el resultado del referéndum y seguir en la UE, postura que luego fue matizando, sube de 12 a 13 escaños. Pero su líder, la poco articulada Jo Swinson, se queda sin su escaño en Escocia, arrollada por la crecida del SNP. Al conocer su derrota hizo una crítica al nacionalismo: «Mucha gente en este país está viendo con desamparo y pesar como sube el nacionalismo al Norte y en el Sur, con los triunfos de Boris Johnson y el SNP». Los liberales han ido de más a menos y nunca han sido la fuerza de cordura intermedia que muchos esperaban como refugio centrista entre extremos.

Todo está ya decidido y por una vez los sondeos británicos han acertado. Histórica victoria con mayoría absoluta de Boris Johnson, que llegó a la política con imagen de bufón, pero al que las urnas dan la oportunidad de ser el estadista importante que siempre ha querido ser. De niño decía a sus padres que de mayor quería ser «el rey del mundo». Y al menos ya es el soberano de las urnas en el Reino Unido, coronado con su lema «Get de Brexit done» y una propuesta económica moderada, de mayor gasto social, pero alejada del delirio derrochador que proponía su adversario, que pretendía dilapidar 80.000 millones de libras más cada año.

Johnson presentará sus líneas maestras el próximo jueves, con el Discurso de la Reina, y un Presupuesto ya en febrero. Además, obligará a los parlamentarios a celebrar sesiones en vacaciones de Navidad para activar de inmediato la Ley del Brexit.

Se cierra una velada electoral trepidante, como siempre en el Reino Unido, donde nunca faltan estampas de color. Por ejemplo, Boris Johnson hizo su discurso de victoria en el escenario de recuento de votos de su circunscripción, rodeado de un candidato que vestía una camiseta con la hoz y el martillo comunistas y otro disfrazado de superhéroe de capa negra y casco en forma de papelera del mismo tono.

Donald Trump ha saludado ya el triunfo de Johnson con euforia, prometiendo en un comunicado al Reino Unido «un enorme acuerdo comercial tras el Brexit», mayor que «cualquiera con la UE». El tiempo dirá...