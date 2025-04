Elecciones Reino Unido | Primer discurso de Johnson: «Unamos este país y creemos oportunidades en todas sus esquinas, empezando con el Brexit»

16.40

A las tres de la tarde de este viernes, Boris Johnson ha dado por fin el clásico discurso del ganador a la puerta del Número 10 de Downing Street, una declaración que ha terminado entre vítores, algo que no había sucedido con May en 2017. Fue su primera alocución tras visitar Buckingham para solicitar el permiso constitucional de la Reina para formar Gobierno. Johnson se mostró más conciliador y aparcó el tono mitinero de los últimos cincuenta días. Llamó a la nación a «empezar a curarse» de las heridas de «una discusión increíblemente árida» (le faltó añadir que en gran medida impulsada por él mismo, como mascarón de proa de una campaña pro Brexit que cobró ribetes muy duros). El primer ministro reconoció que la sociedad necesita «unas semanas de descanso de los políticos» y «un parlamento que trabaje para la gente», frase con la que cerró su discurso antes de desear al país feliz Navidad. El primer ministro, el hombre que ha dado un vuelco al mapa político británico con su espectacular mayoría absoluta, incluso tendió puentes con los que votaron en 2016 por la permanencia en la UE: «En este Gobierno conservador para Una Nación nunca ignoraremos vuestros deseos y sentimientos de calor y simpatía hacia otras naciones europeas», y añadió que desea «una nueva relación con Europa». Pero siempre recalcando que el 31 de enero se activará por fin el Brexit, tras tres años y medio de rodeos. Johnson se dirigió también a los votantes laboristas que esta vez han votado conservador por vez primera en sus vidas: «La confianza que habéis depositado en nosotros y en mi trabajaremos 24 horas al día para pagarla y atender vuestras prioridades». El ganador de las elecciones afirmó que el país quiere pasar página del Brexit y que la nueva prioridad debe ser «la sanidad pública, el NHS, una idea bonita y simple, que tendrá más presupuestos, más hospitales y más plazas de enfermería». El primer ministro ha querido subrayar que «estas elecciones ponen fin a la amenaza de un segundo referéndum» y que el Brexit será una realidad a finales de enero.

14:04

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon , afirmó este viernes que es el «momento de decidir» sobre la independencia de la región, donde su partido ha ganado las elecciones con la promesa de celebrar un segundo referéndum y de evitar la salida de la Unión Europea (UE). Sturgeon avanzó que «la semana que viene» el Gobierno escocés publicará «una propuesta detallada y democrática» para solicitar al Ejecutivo británico la convocatoria de un nuevo plebiscito y agregó que Boris Johnson «no tiene derecho a interponerse en el camino» de esta consulta. Informa EFE.

13:41

El rotundo triunfador de las elecciones más importantes «en una generación» ha acudido este mediodía al Palacio de Buckingham para cumplir el ritual constitucional de pedir permiso a la Reina para formar Gobierno. La entrevista con Isabel II se ha prolongado 35 minutos, un poco más de lo que es habitual. A su regreso a Downing Street, Boris Johnson no ha comparecido en la calle para ofrecer un discurso a la nación, que suele ser lo más común. Se espera que hable más tarde , aunque ya hizo una alocución a primera hora de la mañana y otra a las cinco de la madrugada, cuando fue electo en su circunscripción.

13:23

En el primer debate electoral entre Corbyn y Johnson , que siguieron 6,7 millones de británicos, sucedió algo singular. En un momento dado, el primer ministro y candidato conservador, Boris Johnson, proclamó que «la verdad importa». De manera espontánea, todo el público del plató prorrumpió en una sonora carcajada.

13.10

El conservador Boris Johnson , ganador de las elecciones generales británicas, ha sido investido oficialmente este viernes primer ministro del Reino Unido por la reina Isabel II. El líder «tory» se confirma así en la jefatura del Gobierno, después de asumir el cargo por primera vez el pasado 24 de julio, sin pasar por las urnas, en sustitución de su colega dimisionaria Theresa May . Informa EFE.

13:00

Jo Swinson , escocesa de 39 años que se había puesto en julio al frente del Partido Liberal-Demócrata, renunciará a su cargo tras perder su escaño. Los estatutos de la formación exigen que el líder sea diputado. Swinson perdió su escaño de Dunbartonshir East por solo 149 votos y a manos del separatista SNP, que ha crecido trece diputados en Escocia.

12:53

Contra lo que pueda parecer, el resultado de las elecciones británicas es el mejor que podía haber para el futuro de la Unión Europea. Si en lugar de la contundente mayoría conservadora hubiese habido un débil Gobierno liderado por los laboristas la pesadilla del Brexit hubiera durado años.

12.23

Boris Johnson está ya en audiencia con la Reina . Resulta increíble el aguante que hace Galatea para estar casi sin parar desde las siete de la mañana de ayer, jueves. A las 8:15 estaba votando en Westminster. Se le vio en diferentes actos a lo largo del día. Se fue a su circunscripción para escuchar el resultado del recuento y después estuvo en Londres con los Colegas del partido. No ha vuelto a su residencia en el 10 de Downing Street hasta que ya era de día y a las 10:50 ya estaba camino de Buckingham. Un aguante impresionante.

12:08

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson , ganador de las elecciones generales en el Reino Unido, ha llegado al londinense palacio de Buckingham para ser investido formalmente en el cargo por la reina Isabel II. Johnson, que heredó el puesto en julio, sin mediar urnas, de su colega la dimisionaria Theresa May, se convertirá este viernes en el nuevo jefe del Gobierno electo, después de imponerse en los comicios del jueves con una mayoría absoluta.

11:45

El Reino Unido lleva más de tres décadas siguiendo en realidad el patrón político liberal , de mercado abierto y pro empresas, que inició Margaret Thatcher con su revolución de los ochenta. Tony Blair , un laborista tan al centro que casi podía no serlo, mantuvo intacto el modelo de la «Dama de Hierro» y más tarde continuó con los gobiernos tories de Cameron y May. La propuesta de Corbyn dinamitaba por completo ese consenso. Proponía un experimento socialista extremoso, jamás planteado en el Reino Unido desde los lejanos días de la posguerra. Más impuestos, toma del 10% del accionariado de las empresas, nacionalización de la electricidad, el gas, la luz y la banda ancha, banco nacional, disparar el gasto publico en 80.000 millones de libras más cada año... Boris Johnson lo llamó a la alternativa de su rival « la coalición de la catástrofe económica ». Algún politólogo con fino colmillo definió el programa electoral de Corbyn como «la carta de suicidio más larga de la historia». Y así fue.

Por Enrique Serbeto . Después de un largo periodo de incertidumbre que ha causado cierto hartazgo con el Brexit, los líderes europeos están «preparados» para empezar cuanto antes las negociaciones sobre la futura relación con el Reino Unido, una vez que se ha confirmado la amplia victoria del primer ministro Boris Johnson en las elecciones legislativas de ayer. La mayoría conservadora garantiza que la desconexión efectiva se producirá el 31 de enero. «Estamos preparados y hemos definido nuestras prioridades», dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a su llegada al edificio Europa en el segundo día de una cumbre europea en Bruselas.

10:51

La victoria de Boris era cantada y también se daba por sentado que lograría la mayoría absoluta . Lo que no se veía tan claro es la magnitud de su victoria, que al final ha sido de 364 escaños frente a los 203 de los laboristas. Los tories gozarán de una cómoda mayoría absoluta de 38 diputados. Hay que retrotraerse a los días de gloria de Margaret Thatcher en los ochenta para encontrar una proeza electoral similar. La otra cara de la moneda es Corbyn, que ha logrado lo que parecía imposible: perder 59 escaños y empeorar los descalabros de Michael Foot y Kninock contra Thatcher en los ochenta. Conozca aquí las cuatro razones por las que Johnson ha arrasado .

10.40

Los vimos ayer acompañando a los dos principales candidatos en las elecciones celebradas en el Reino Unido, Boris Johnson y Jeremy Corbyn. Personas disfrazadas del teleñeco Elmo, un querido personaje de la serie infantil Barrio Sésamo, que posaban junto a los líderes políticos durante sus comparecencias o cuando acudían a votar . Los medios británicos han desvelado hoy el misterio: los responsables de esta inciativa pertenecen a una asociación llamada «Give me back Elmo» («Devuélveme a Elmo»), que dice defender los «derechos de los padres» en cuestiones de custodia de menores.

10:08

Desde que ganó el liderazgo conservador, Boris Johnson se ha quejado de la falta de una mayoría que le permitiera funcionar. El Parlamento intentó ser el que gobernase, distorsionando la forma tradicional de gobernar. Y eso creó una crisis constitucional que se ha cerrado esta noche con la arrolladora victoria de los conservadores. Ahora es seguro que el Reino Unido abandonará la UE el 31 de enero. Otra cosa es cuándo terminará el periodo de transición. En teoría será el 31 de diciembre de 2020. Pero nadie cree que todo lo que hay que negociar se pueda hacer de aquí a entonces. Aunque también es cierto que nadie creía que Johnson pudiera cambiar el acuerdo original de Theresa May con la UE y lo hizo.

9:36

La noche aciaga que Jeremy Corbyn ha vivido no tiene nada que ver con la fulgurante alegría que ha experimentado Boris Johnson ante su éxito en las urnas. Corbyn, que acudió a la cita electoral celebrada ayer con un programa radical, izquierdista y alejado del laborismo de centro, sufrió un varapalo que asumió después de que se conociera que los comicios se habían saldado una mayoría absoluta, con 363 escaños de los 650 que componen la Cámara de los Comunes, para el Partido Conservador.

9:21

La elección del Brexit dio como ganador al gran promotor del Brexit. Al margen de todas las mentiras que pudiera haber detrás de la idea de la ruptura del Reino Unido con el resto de Europa, lo que es evidente es que los británicos no aceptan que se les tome el pelo : hubo un referéndum y el resultado que votaron los británicos no fue respetado por los partidos de la oposición -ni por muchos de los diputados conservadores. Eso acabó ayer. En una elección con pocos precedentes, la líder liberaldemócrata, gran defensora de la permanencia en la UE, ha perdido su escaño -a pesar de que su partido incrementó su porcentaje en un 4 por ciento. Como también lo ha perdido el líder del Partido Unionista del Ulster.

En lugar de la habitual alocución frente a la puerta del Número 10, Johnson ha pronunciado su primer discurso tras la victoria a las ocho y veinte de la mañana, en el centro de congresos Isabel II, cercano al Parlamento. El primer ministro ha repetido su mantras de campaña: « Unamos este país y creemos oportunidades en todas sus esquinas, la primera con el Brexit el 31 de enero». Johnson ha criticado los trámites parlamentarios que han durado tres años y medio desde que el país votó por dejar la UE. «Hemos estado discutiendo sobre una discusión más de tres años. Ahora por fin saldremos el día 31 , recuperando el control de nuestro dinero, el control de nuestras fronteras, inmigración y el desarrollo de nuestras leyes».

8.20

La divisa ha registrado su mayor apreciación en una década y se sitúa en 1,40 frente al dólar (hay que decir que antes del referéndum de 2016 estaba en 1,50). Escalada de. 2,5% de la libra y probable fiesta de los mercados, que estaban asustados con el programa marxiano (¿y marciano?) de Jeremy Corbyn.

7.00

Con 638 de los 650 escaños ya declarados, la proyección es que los tories ganan con 356 diputados (la mayoría absoluta está en los Comunes en 326), subiendo 46. Los laboristas pierden 58 y se quedan en 202. Los nacionalistas escoceses del SNP suben 13, hasta 48. Los liberales pierden dos y se quedan en 10. El Brexit Party de Nigel Farage no entra en los Comunes. Cómoda e histórica victoria de Boris Johnson, que el próximo 31 de enero activará el Brexit.

6.30

Todo está ya resuelto aunque queden escaños por remontar. Boris Johnson ya ha celebrado una victoria que le deja las manos libres para activar el Brexit a finales de enero y Jeremy Corbyn ha reconocido de madrugada su victoria y ha anunciado un paso atrás, ya no volverá a ser cabeza de cartel. Los tories logran 44 diputados más respecto a May en 2017 y se sitúan en 362. Los laboristas han perdido 71 y se quedan en 199. En general los sondeos han leído bien que Johnson tendría mayoría absoluta, aunque ninguno le ha dado su ventaja porcentual final de doce puntos (45% conservadores, 33% laboristas), solo se le acercó el del diario gratuito londinense «Evening Standard», que ayer tarde le vaticinó once puntos arriba. Noche de alegrías y lágrimas. La líder liberal se ha quedado sin escaño y euforia en el SNP, los separatistas escoceses, que se llevan 52 de los 59 escaños de Escocia con una subida de 17. Por supuesto ya piden un segundo referéndum de independencia cuando todavía no ha amanecido.

6.10

Boris Johnson ha conseguido ya la mayoría absoluta para el Partido Conservador. Con 45 circunscripciones aún por escrutar, los «tories» ya han alcanzado los 326 escaños necesarios para hacerse con el control total de la Cámara de los Comunes.

5.24

Al retener su escaño de la circunscripción inglesa de Uxbridge, Johnson dijo que, de cumplirse lo que anticipa la encuesta a pie de urna, los conservadores han recibido un «mandato poderoso» para liderar y «unir» al Reino Unido. El líder «tory» insistió en que hoy mismo empezará el trabajo de su formación para «cambiar» al país y centrarse «en las prioridades» de la gente, como la Sanidad y la Educación.

5.13

La Ministra Principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha declarado que si su partido –el SNP– gana las elecciones en Escocia «hay un mandato para ofrecer a los escoceses una elección para nuestro futuro». Además, ha añadido que hay un claro deseo de que la nación no debe salir de Europa: «Johnson no tiene poder para sacar a Esocia de la Unión Europea».

4.48

Boris Johnson gana su escaño en el distrito de Uxbridge por 25.351 votos frente a los 18.000 de su opositora laborista. Por contra, la líder de los Liberal Demócratas, Jo Swinson, ha perdido su asiento en favor del Partido Nacional Escocés, que está logrando unos excelentes resultados en la nación norte del Reino Unido.

4.40

Los conservadores avanzan en el recuento de votos al obtener 125 de los 650 escaños que conforman la Cámara de los Comunes. Con 329 circunscripciones escrutadas, los «tories» suman ya 168 asientos, seguidos de lejos por los laboristas con 116. Para llegar a la mayoría absoluta, Johnson necesita 326 escaños, la mitad más uno del número de asientos que componen la cámara baja del Parlamento de Westminster.

4.30

Ante los primeros resultados que confirman la tendencia alcista del Partido Conservador que pronosticaban las encuestas, el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha anunciado que no liderará la formación en unas futuras elecciones, aunque puntualizó que por ahora continuará al frente de la formación durante un «periodo de reflexión». Además, ha calificado la noche electoral como «decepcionante».

2.36

El dato más preocupante de la noche es el auge del Partido Nacionalista Escocés que se ha comido al Partido Conservador y al Partido Laborista. Los conservadores habían tenido un gran avance en las últimas elecciones, en las que lograron 13 de los 59 escaños escoceses, con los laboristas reducidos a solo 7. A esta hora de la noche, los sondeos dan a los nacionalistas/independentistas 55 de los 59 escaños. La gran victoria del Partido Conservador en Inglaterra y Gales no puede ocultar que en Escocia el problema independentista se acentúa por el Brexit.

2.25

A esta hora, la conclusión de las encuestas es que el Partido Conservador ha incrementado su voto en un 3 por ciento, algo muy significativo considerando que ya era el más votado, el Partido del Brexit ha crecido un 7 por ciento, nada relevante considerando de dónde viene, los liberaldemócratas un 3 por ciento, muy poco en comparación con lo que tenían y el Partido Laborista ha perdido un 12 por ciento. Eso no tiene salvación, se mire como se mire. La gran cuestión es si el descalabro laborista es por las ideas de su candidato o por el Brexit.

1.35

Puede ser muy interesante el dato de que la participación ha caído un 10,7 por ciento al 52,8. Probablemente quiere decir que el izquierdismo radical de Corbyn ha dejado en casa a muchos de los votantes laboristas. Pero también hay que tener presente resultados como el de Swindon North, donde los conservadores han revalidado escaño duplicando su ventaja de 8.000 a más de 16.000 votos. Y es relevante porque en esa circunscripción hay una fábrica de Honda que se puede ver muy perjudicada por el Brexit. Aún así, los conservadores ganan votos y el escaño.

1.01

El sistema electoral británico, con un diputado solo por cirncunscripción, permite saber con detalle qué porcentaje de cambio electoral, de «swing» en el lenguaje político británico, es relevante. El tercer escaño anunciado esta noche es el de Blyth Valley, donde el «swing» es de más del 10 por ciento en favor del candidato conservador. Los de Boris Johnson nunca soñaron con tener este diputado en el Parlamento. La noche pinta peor de lo imaginable para el laborista más pesimista.

0.37

El resultado de la segunda circunscripción de la noche que se conoce, Houghton and Sunderland South es una victoria para el laborismo, que siempre gana ahí cómodamente. Pero hay un dato muy relevante, el Partido laborista ha perdido el 18 por ciento de los votos que tuvo en la última elección. Es una indicación clara de que el sondeo a pie de urna tenía razón.

23.55

Las encuestas apuntan a que ésta puede ser la última noche de Jeremy Corbyn como jefe de la oposición en el Parlamento británico. Todo apunta al peor resultado del Partido Laborista desde 1935 y el mejor resultado de los conservadores desde 1987, en el momento de mayor éxito de Margaret Thatcher. Y parece que el resultado ha gustado a los mercados: el precio de la libra se ha disparado frente al del dólar.

23.40

Hace un año Boris Johnson era un cadáver político. Había dimitido como secretario del Foreign Office (ministro de Asuntos Exteriores) y parecía carecer de futuro político. Un año después parece camino de lograr una victoria de grandes proporciones: 68 escaños. No llega a los 101 y 143 que logró Margaret Thatcher en dos elecciones, pero sí sería la victoria más relevante desde los días de la primera dama a la que aspira a emular. En cambio, el catastrófico resultado de Jeremy Corbyn es mucho peor que el del iluminado Michael Foot en 1983. Foot era un izquierdista casi tan radical como Corbyn. Aquel año Thatcher, con el empuje de la victoria en la Guerra de las Malvinas, logró 339 escaños, 29 menos de los que se anticipa para Johnson. Michel Foot consiguió 269 escaños, 78 más de los que las encuestas anticipan a Corbyn.

Ya puede leer la crónica de nuestro enviado especial a Londres sobre este primer gran sondeo que da ganador por mayoría absoluta a Boris Johnson

23.06

El resultado de la encuesta a pie de urna es de una contundencia para el Partido Conservador verdaderamente apabullante. Como ha dicho el ex presidente de la Cámara de los Comunes John Bercow (“Orderrrr!!!”) «es una victoria verdaderamente fenomenal». ¿Podemos fiarnos del resultado de la encuesta? El valor de la encuesta a pie de urna de estas elecciones británicas es muy alto. En lo que va de siglo siempre ha acertado con el ganador y sólo una vez ha fallado a la hora de diagnosticar si la victoria era por mayoría absoluta o un “hung Parliament”, una cámara ahorcada. Ha habido elecciones en 2001, 2005, 2010, 2015 y 2017. Sólo en la elección de 2015 falló el sondeo anunciando que los conservadores ganarían sin mayoría absoluta, con sólo 318 escaños, a ocho de los 326 que suma la mayoría absoluta. Al final David Cameron logró 330 gracias al descalabro de sus socios liberaldemócratas del vice primer ministro Nick Clegg. Cabe suponer que la predicción esta vez también será exacta porque ésta es de verdad lo que se llama una encuesta israelita. Es decir, una encuesta que pregunta a pie de urna a los votantes lo que han votado y no lo que van a votar.

23.00

Según la gran encuesta a pie de urna, que ha acertado los dos últimos comicios y que se acaba de conocer a las once de esta noche de jueves, Boris Johnson continuará en el Número 10 con una espectacular mayoría absoluta de 86 escaños. Los conservadores lograrían 368 (venían de 318) y los laboristas se desploman a 191 desde los 262 de 2017 con el programa socialista extremo de Corbyn. El Brexit está hecho.