Reino Unido borra a la «Unión Europea» de los pasaportes británicos pese a la prórroga del Brexit

El Brexit ha llegado ya a uno de los símbolos de un país: su pasaporte. Como la salida de la UE estaba prevista para el pasado 30 de marzo, ya se han expedido los primeros pasaportes sin la Unión Europea en la portada pese a la extensión del artículo 50 hasta el próximo 12 de abril.

El lanzamiento de estos pasaportes forma parte de un cambio de diseño que se desarrollará en dos etapas para ir introduciendo los nuevos pasaportes azules (los de la UE son rojos) de forma gradual de cara a finales de año. Y llega a pesar de que el Brexit se ha retrasado.

«Los pasaportes que incluyen las palabras Unión Europea continuarán emitiéndose por un período corto después de esta fecha (30 de marzo). No podrá elegir si obtiene un pasaporte que incluya las palabras Unión Europea o un pasaporte que no lo incluya», explican desde el ministerio de Interior británico.

Las autoridades aclaran que no habrá diferente trato a los ciudadanos británicos que estén utilizando un pasaporte que incluya las palabras Unión Europea y los que tengan uno no incluya las palabras Unión Europea. «Ambos diseños serán igualmente válidos para viajar», aclaran.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5