La policía retira un paquete sospechoso encontrado en el distrito de Westminster

Hace apenas media hora ha sido retirado un paquete sospechoso encontrado en el distrito de Westminster, según ha comunicado la policia bitánica a través de su cuenta de Twitter: «La policía ha eliminado un paquete sospechoso de #Whitehall. Oficiales especialistas asistieron e hicieron el paquete seguro después de que fueron informados a las 15: 01hrs [las 16,01 en España]. El cordón ha sido levantado. Las consultas continúan. Se agradece al público por su paciencia».

Police have removed a suspicious package from #Whitehall.



Specialist officers attended and made the package safe after they were informed at 15:01hrs.



The cordon has now been lifted.



Enquiries continue.



The public are thanked for their patience.