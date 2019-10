El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha confirmado este jueves el acuerdo para el Brexit con el primer ministro Boris Johnson. «Es un acuerdo justo y equilibrado para la UE y el Reino Unido y es un testimonio de nuestro compromiso de encontrar soluciones», ha tuiteado.

Por su parte Johnson ha asegurado que «tenemos un gran acuerdo que nos devuelve el control». En un comunicado a primera hora de la mañana, los unionistas norirlandeses del DUP, socios del Gobierno conservador, habían informado de que no estaban conformes con los términos del acuerdo.

En su carta, Juncker afirma que «las negociaciones se centraron en el Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte y trataron de identificar una solución mutuamente satisfactoria para abordar las circunstancias específicas en la isla de Irlanda».

Entretanto, la cotización de la libra esterlina ha raeccionado con fuertes subidas en su cotización a la confirmación de que la Unión Europea y el Reino Unido han llegado a un nuevo acuerdo para garantizar un Brexit ordenado, que aún deberá ser ratificado por el Parlamento británico y el Parlamento Europeo.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9