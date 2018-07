Una mayoría de británicos pide ya otro referéndum sobre el Brexit A siete de cada diez no les gusta el último plan de May y creen que lleva mal la negociación

Iván Alonso

Corresponsal en Londres

Con la negociación sobre el Brexit en su punto álgido, los ciudadanos británicos cada vez más se inclinan por la celebración de un segundo referéndum para decidir si salir o no de la Unión Europea. De hecho, quienes apuestan por una nueva votación superan ya a quienes la rechazan. Así lo revela una encuesta divulgada por el periódico «The Times», que asegura que un 42% de la población apoyaría ese segundo plebiscito, frente al 40% que lo desaprueba.

La encuesta, realizada por YouGov, confirma por primera vez desde que los británicos votaron sí al Brexit en junio de 2016 que los partidarios de ese nuevo referéndum superan a los contrarios.

El caos parlamentario, la división en el Gobierno de Theresa May, la ira entre los «brexiters» y, también, el rechazo por parte de Bruselas a los planes propuestos por Londres habrían contribuido a que el dato se revierta con respecto a anteriores encuestas, aunque, según el nuevo estudio, en estos dos años los votantes no han cambiado apenas de opinión acerca de si el Reino Unido debe permanecer en la UE. El 45% votaría que el país permaneciera en la Unión, mientras que el 42% escogería marcharse, con el 9% de indecisos (el 4% restante asegura que no iría a las urnas).

Lo que cada vez está más claro es que los británicos desaprueban el plan presentado hace un par de semanas en el llamado Libro Blanco del Brexit, en el que la primera ministra, Theresa May, recoge su nueva propuesta a Bruselas para la salida de la UE. A un 72% de los británicos no le gusta el planteamiento y no confía en la habilidad de la primera ministra, Theresa May, para alcanzar un buen acuerdo, según una encuesta de Ipsos MORI publicada por «The Standard».

La «premier» intenta dividir a los europeos

Un revés en las encuestas que se suma al que ha sufrido desde Bruselas esta misma semana, en la que se han retomado esas conversaciones. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, advertía de que el plan aduanero presentado por el Gobierno británico tiene sus lagunas y, aunque se mostraba positivo, la propuesta no parece gustar del todo en Bruselas, ya que ve como el plan de Londres afectaría y pondría en peligro la unión aduanera, algo que los negociadores europeos no quieren ver modificado.

En la última reunión que mantenían Barnier y el ministro para el Brexit, el recién desplazado por Theresa May como líder negociador del bando británico, Dominic Raab, se podía apreciar un ambiente más distendido y, según un portavoz de Downing Street, las conversaciones habían sido «muy constructivas». A partir del mes que viene, cuando se retomen de nuevo las negociaciones, los encuentros entre ambas partes se celebrarán semanalmente, confirmaba Raab.

Mientras, May viajaba este viernes a Austria para tratar de acercar posturas con el canciller austríaco, Sebastian Kurz. Allí se reunirá también con el primer ministro checo, Andrej Babis. Ambos han sido críticos en materia de inmigración con la UE y la «premier» pretende, según apunta parte de la prensa británica, poder utilizar las divisiones internas dentro del bloque para impulsar un enfoque más flexible desde Bruselas. Al tiempo, buscaría que eso le ayude a rebajar la tensión que mantiene en su propio Ejecutivo y entre las filas de su partido, ahora completamente dividido.

Tras estos encuentros, la primera ministra británica comenzará sus vacaciones de verano junto a su marido Philip May, con Italia y Suiza como destinos, como el año pasado. Aunque se coja tres semanas libres, Theresa May seguirá, según Downing Street, en contacto y trabajando durante el verano con buena parte de sus ministros con el objetivo de dar un impulso a las negociaciones, ahora que estas entran en su fase más crítica.