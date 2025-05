'El lobo gris', el legendario piloto de Ucrania que fue derribado por un misil cuando distraía a los rusos

El piloto de la Fuerza Aérea de Ucrania, el coronel Oleksandr Oksanchenko , apodado 'El lobo gris', murió el 25 de febrero después de que su avión fuera derribado cerca de la capital ucraniana de Kiev . Según una publicación en Facebook de la página European Airshows, Oksanchenko perdió la vida cuando su avión fue derribado por el sistema ruso de misiles de defensa aérea S-400 Triumph.

De acuerdo con la información publicada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oksanchenko murió en batalla cuando «intentaba distraer al enemigo» . «Oksanchenko enseñó que habilidad y responsabilidad son sinónimos. Estaba convencido de que nuestro equipo y la profesionalidad de los pilotos es un argumento de peso en el tema de la defensa del país . Todos los que le conocieron personalmente están convencidos de que se convirtió en un héroe de por vida», escribieron también en Facebook.

В бою загинув льотчик-винищувач Олександр Оксанченко.

Він був одним з найкращих!

В бою відволікав авіацію ворога на себе.

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Олександра Оксанченко званням Герой України!

Вічна пам'ять! pic.twitter.com/chxoYf8Unw — ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) March 1, 2022

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , le otorgó póstumamente al piloto el título de 'Héroe de Ucrania ', según anunció la Oficina del Presidente en redes sociales el 1 de marzo de 2022.

Oksanchenko ganó fama internacional como piloto de exhibición del Su-27 Flanker, un caza monoplaza, con la 831.a Brigada de Aviación Táctica de la Guardia de la base aérea de Myrhorod. Participó en varios espectáculos aéreos europeos, incluidos SIAF, Royal International Air Tattoo y el Czech International Air Fest. En particular, en RIAT 2017 , volando el caza Sukhoi Su-27P1M recibió el Trofeo 'As the Crow Flies' (Trofeo FRIAT), por la mejor demostración de vuelo en general.

En este vídeo se puede ver la exhibición de Oksanchenko hizo en el RIAT 2017, una de sus demostraciones más elogiadas:

El piloto tenía 53 años, estaba casado y era padre de dos hijas. Nació en Malomykhailivka, el 26 de abril de 1968 y estudió desde 1985 a 1989 en la Escuela Militar Superior de Pilotos de Aviación de Járkov .

Se retiró del servicio activo en 2018, pero continuó trabajando como consultor y entrenador. Tras la invasión de Ucrania, regresó voluntariamente al servicio activo para finalmente encontrar la muerte durante la batalla.