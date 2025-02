Keiko Fujimori, la hija que quiere reivindicar al padre

Keiko Sofía Fujimori , de 46 años, busca por tercera vez llegar a la presidencia de Perú, cargo que le ha sido esquivo en 2011 y en 2016. Administradora de profesión, casada con el estadounidense Mark Vitto y con dos hijas, Kiara y Kaori, ... pelea por ser la primera presidenta tras haber estado presa en dos ocasiones por las investigaciones de lavado de activos en el caso ‘Lavajato’, sobre supuestos pagos ocultos a su campaña de 2011 por la empresa brasileña Odebrecht , y de varias compañías peruanas.

No es fácil haber nacido en el clan Fujimori: su padre Alberto Kenya llegó de modo sorpresivo a la presidencia en 1990, tras ganarle al ahora nobel de literatura Mario Vargas Llosa. Ella tenía 15 años. Un año después de llegar al poder, su esposa, Susana Higuchi, denunció a las hermanas de su padre Alberto Kenya de traficar con ropa donada desde Japón y ese hecho causó una turbulenta separación del matrimonio y convirtió a los 18 años a Keiko Sofía en primera dama . En 2000, tras revelarse que el todopoderoso asesor Vladimiro Montesinos sobornaba a congresistas para trabajar con su padre, Fujimori viajó a la cumbre APEC en Brunéi y desde allí viajó a Tokio, donde renunció por fax a la presidencia, sin avisar de sus planes a Keiko Sofía y dejándola sola en el Palacio de gobierno. De modo sorpresivo, en 2006 Alberto Fujimori voló a Chile, donde fue detenido y extraditado a Lima. Fue condenado a 25 años de cárcel por corrupción y violaciones de derechos humanos.

Keiko Sofía se hizo congresista de 2006 a 2011, y luego decidió postularse a la presidencia en 2011 y 2016 , en las que perdió ante Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente. En esta tercera ocasión, se reconcilió con su padre y su hermano Kenji Gerardo, a quienes prometió un indulto al asumir como presidenta.

«Reconozco que mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias. Los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido me han dejado una profunda lección, es por eso que sin ninguna excusa hoy pido perdón, a todos y a cada uno que se haya sentido afectados o defraudados por nosotros y lo hago con humildad porque sé muy bien que existen muchas dudas sobre mi candidatura», dijo el pasado lunes en una ceremonia en Arequipa en la que ejerció como conductor el hijo mayor del nobel, Álvaro Vargas Llosa. « Me he reconciliado con el señor Mario Vargas Llosa después de 30 años de distancia y de muchas diferencias», concluyó con los ojos humedecidos por las lágrimas.

En su cierre de campaña, Keiko Sofía manifestó su alegría por la reconciliación con el escritor: «Estoy muy emocionada porque hace un año regresé a mi casa después de estar injustamente en prisión, Dios cumplió y me permitió regresar al lado de mi esposo y de mis hijas. Nunca me imaginé que hoy tendría esta oportunidad de enfrentar esta segunda vuelta y enfrentar los riesgos de frenar al comunismo en el año del bicentenario».