Castillo y Fujimori se reúnen en Lima y juran «no quebrar» la democracia El profesor y candidato, Pedro Castillo y la ex primera dama de Perú, Keiko Sofía Fujimori, juran tocando la bandera de Perú respetar la libertad y se quedarán en el cargo los cinco años que dura el cargo

En un evento llamado 'proclama por la democracia', el profesor Pedro Castillo y la ex primera dama de Perú, Keiko Sofía Fujimori, se reunieron en Lima para jurar ante los peruanos que no intentarán quedarse más de cinco años en el poder, respetar las instituciones, gobernar contra la pandemia; con el fin de hacerse de la presidencia en las elecciones de seis de junio próximo.

A tres semanas de las elecciones, ambos candidatos se han acercado aceleradamente según la encuesta IPSOS que realizó un simulacro donde Pedro Castillo obtiene 51,1 por ciento y Keiko Sofía obtiene 48,9 por ciento. En tanto, la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señala que Pedro Castillo tiene 36,5 por ciento mientras que Keiko Sofía tiene 29,6 por ciento.

Según explicó la CEO de la empresa de opinión y mercado, Imasen, Giovanna Peñaflor a ABC, «al ver las grandes tendencias, es un hecho que se están acercando, pero no veo una reducción de Castillo, quien ha estado entre las cuerdas después de la primera vuelta y que ha demostrado una gran capacidad de resistencia. Es como el boxeador que le dan y sigue parado ahí. Eso no es una mala noticia para una candidatura (la de Castillo) que no ha mostrado grandes brillos», al tiempo que agregó que « pienso que Keiko Sofía ya llegó a su techo a pesar de haber puesto toda la carne en el asador. Entonces, para mí el tema central es ver como se mueven los votos blandos de uno y otro lado y allí saldrá recién el ganador».

«En el voto duro de Keiko Sofía, Castillo representa al comunismo y en el voto duro de Castillo está la idea de la corrupción de Fujimori y que nunca votarán por su hija. Lo que no ayuda a Keiko Sofía es que su candidatura se vea como a la candidata de los poderosos; y lo que no ayuda a Castillo es que se le vea como a Hugo Chávez y el causante del desastre que existe en Venezuela», indicó.

Proclama Ciudadana: Juramento por la Democracia

La carencia de credenciales democráticas ante la opinión pública de los candidatos Pedro Castillo y Keiko Sofía Fujimori propició un movimiento de la Iglesia Católica , evangélica, la Coordinadora de Derechos Humanos y la asociación civil Transparencia de que se comprometan a viva voz a un juramento público con el fin, según explicaron, de «garantizar el mantenimiento de los elementos esenciales de la democracia» en el año que se conmemora el bicentenario de la independencia.

Esta proclama obliga a los candidatos a que realicen «todos los esfuerzos para vencer la pandemia, promover y proteger la lucha contra la corrupción, respetar y defender los derechos humanos, proteger la independencia de poderes , que cualquier cambio o reforma –incluida la de la Constitución– solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes; y dejar irrevocablemente el poder después del 28 de julio del 2026».

Desde el 2001, las elecciones presidenciales son procesos convulsos en el país andino que volvió a reelegir a Alan García (1985-90 y 2006-11) luego de la catástrofe económica de su primer gobierno y en el que Keiko Sofía Fujimori perdió sucesivamente en el 2011 y en el 2016; ante Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), respectivamente.

Lo que sí cambió esta vez, es que en el último quinquenio, Perú vivió inmerso en el caos debido a la suma de la explosión del caso Lavajato (sobornos otorgados a los expresidentes por la brasileña Odebrecht); la detención de Keiko Sofía , Ollanta Humala, y Alejandro Toledo junto al suicidio de Alan García; además de la caída de PPK, Martin Vizcarra, Manuel Merino hasta llegar al interino, Francisco Sagasti.

