El 'impeachment' de Trump se alarga ante la inquietud de los republicanos Los demócratas y varios senadores conservadores aprueban llamar a testigos en el juicio político al expresidente

El Partido Republicano está dispuesto a pasar página de la era Trump, y aunque este acabe exonerado en su segundo juicio político del 'impeachment', para los líderes conservadores en el Capitolio las pruebas y los testimonios aportados son ya suficiente condena, en especial cuando ha quedado claro que son ellos las principales víctimas de las temerarias acciones del expresidente. Tan débil fue la defensa de Trump en el juicio que ha tenido lugar en el Capitolio, tan armada por los pelos, que este sábado, de forma totalmente sorpresiva, los demócratas y unos pocos republicanos se unieron para alargar el proceso y, algo que no va a beneficiar a Trump, llamar a testigos que cuenten qué hizo el presidente aquella aciaga jornada del seis de enero cuando una turba saqueó el Capitolio y murieron siete personas.

Sus señorías se disponían a cerrar el caso este sábado, sin grandes aspavientos. Pero los republicanos estaban profundamente insatisfechos con la defensa de Trump, que el viernes alegó que el ex vicepresidente Mike Pence nunca estuvo en peligro cuando en los vídeos se vio su evacuación y a escasos metros la turba furiosa gritaba «ahorcad a Mike Pence». Con maestría, los diputados demócratas que ejercieron la acusación revelaron que el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, imploró a Trump que hiciera algo, que enviara refuerzos al Capitolio, que pidiera a sus partidarios que se fueran inmediatamente, pero el presidente lo hizo tarde y mal, a regañadientes, con un par de mensajes en Twitter llenos de matices.

Así que en medio de esa profunda insatisfacción, los demócratas fueron capaces de forzar una votación sobre testigos, algo que no estaba previsto. Se les unieron cinco republicanos, incluido uno de los más estrechos aliados de Trump, el senador Lindsey Graham, que alegó que quería darle a los letrados de la defensa de reforzar su caso, algo que se antoja poco probable, pues esa misma defensa no quiere ningún testigo. Lo que tenían que decir lo han dicho, y cuanto más se alargue esto, más se seguirá hablando en Washington de Trump, el saqueo y las muertes provocadas por la masa enfurecida.

McConnell votará la exonerar a Trump

Cierto es que, a pesar de todo, los republicanos saben que sus propios votantes son más pro-Trump que ellos mismos. Por lo tanto, condenar al expresidente resulta un cálculo político imprudente. Por ello en su mayoría prefieren pasar página por la vía rápida. El líder conservador en el Senado, Mitch McConnell, que ya no se habla con Trump, dijo este sábado en una misiva de cuya existencia informó CNN, que, sea como sea, votará por exonerarlo, pero porque cree que no se puede recusar en el «impeachment» a alguien que ya no ejerce el cargo.

Después de que las partes decidan a qué testigos llaman, quedará la parte de alegatos finales y la votación, para la que la fecha se ha demorado. En principio iba a ser como tarde el lunes. Para condenar e inhabilitar a Trump los 50 demócratas necesitarían que 17 republicanos se les sumaran para confirmar una mayoría de dos tercios. Es poco probable que lo logren, pero lo seguirán intentando hasta el último momento.