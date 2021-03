Facebook pagará por las noticias al imperio mediático de Murdoch para poner fin a la guerra con Australia Según el acuerdo, los medios australianos que pertenecen a News Corp proporcionarán contenidos de actualidad al canal del servicio News de Facebook Tras la crisis de reputación por su apagón australiano en plena pandemia, Zuckerberg ha anunciado una campaña global para facilitar la vacunación

El imperio mediático de Rupert Murdoch ha llegado este martes a un acuerdo con la plataforma Facebook para el pago de un canon en Australia. De esta forma se pone simbólicamente fin a la pionera batalla entre las grandes dominadoras de internet y los medios de comunicación tradicionales, sacudidos durante más de una década de crisis publicitaria acentuada con el Covid-19.

Después del tira y afloja de plataformas como Google y dirigida por Mark Zuckerberg, esta última cumplió con su amenaza de apagón a la difusión de noticias en el país. No solo los medios fueron bloqueados, sino también perfiles públicos de información sobre el coronavirus. La pérdida de reputación generada en la red social por la campaña internacional liderada por Canberra culminó en un acuerdo entre el Gobierno y la compañía. Días después, el Parlamento aprobó el Código que imponía a las plataformas llegar a acuerdos con los editores australianos para difundir sus noticias.

Según un comunicado difundido por News Corp., el acuerdo de tres años consiste en que una decena de medios como el generalista 'The Australian' así como a las principales cabeceras locales del país como 'The Daily Telegraph' en Nueva Gales del Sur, 'Herald Sun' en Victoria y 'The Courier-Mail' en Queensland distribuyan contenidos de actualidad a la plataforma de actualidad de la red, Facebook News. Otra marca relevante de News Corp, la cadena de televisión Sky News Australia, también renueva y refuerza sus términos comerciales con Facebook.

El acuerdo con Facebook es un hito en la transformación comercial del periodismo

«El acuerdo con Facebook es un hito en la transformación comercial del periodismo y tendrá un impacto material y significativo en nuestras empresas informativas. Mark Zuckerberg y su equipo merecen ser reconocidos por su papel en ayudar a forjar un futuro para el periodismo, que ha estado bajo extrema presión durante más de una década», ha afirmado Robert Thomson, director ejecutivo de News Corp.

Desde el imperio mediático se agradeden los esfuerzos del Gobierno de Australia para cambiar el tablero de las relaciones entre medios y redes sociales por la tarta del mercado publicitario online. «Agradecemos al primer ministro australiano, Scott Morrison, al Tesorero, Josh Frydenberg, y al Presidente de la Comisión de Competencia y Consumidores de Australia, Rod Sims, y a su equipo por adoptar una posición de principios a favor de los editores, pequeños y grandes, rurales y urbanos, y de Australia. Este acuerdo digital lleva más de una década en desarrollo», reza el comunicado.

Por su parte, Andrew Hunter, director de asociaciones de medios de Facebook en Australia y Nueva Zelanda, confirmó el acuerdo asegurando que el grupo estaba «comprometido a llevar Facebook News a Australia».

Facebook quiere ayudar a que te vacunes

Acosado por los múltiples frentes abiertos, como la desinformación, difusión de contenido extremista, la elusión fiscal y la incipiente legislación antimonopolio de las principales potencias del mundo, Zuckerberg busca apagar como puede todos estos fuegos sin con ello socavar los intereses comerciales de Facebook.

Si en Australia se criticó la decisión de bloquear la difusión de informaciones en plena pandemia, la plataforma ha anunciado esta semana una campaña global para «ayudar a que 50 millones de personas estén un paso más cerca de recibir las vacunas contra el Covid-19», en palabras del propio CEO de Facebook en una publicación en la red social.

Facebook dice estar trabajando en herramientas para que también sea más fácil para todos vacunarse. Se trataría de una aplicación que mostraría cuándo y dónde un usuario puede vacunarse, así como de un enlace para pedir la cita.