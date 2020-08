El suelo de Beirut tembló con la enorme explosión que sacudió el puerto de la ciudad a media tarde. Al menos 50 personas perdieron la vida y 2.750 resultaron heridas y colapsaron los hospitales de una capital libanesa en estado de shock. El Gobernador de la ciudad informó en un primer momento a los medios locales de que un almacén pirotécnico sufrió un incendio y después explotó, pero con el paso de las horas quedó claro que no se trataba de simples fuegos artificiales. El ministerio de Interior dio más detalles sobre lo ocurrido y señaló que en el almacén donde comenzó el incendio se guardaba material «altamente inflamable, incluido nitrato sódico» que fue confiscado «hace años» a un barco y permanecía retenido.

La brutal explosión causó un enorme hongo de humo y un temblor como un terremoto que provocó graves desperfectos en todas las zonas próximas al puerto, una auténtica zona cero que se extendió a los barrios de Ashrafiye, Gemayze y Mar Mekhayel. Las escenas recordaban a las de los años en los que la violencia era la reina en Beirut. Destrucción y ambulancias volando con las sirenas a todo volumen para atender a los heridos. Los hospitales pidieron a los libaneses que acudieran a donar sangre y los servicios de rescate se multiplicaban por los bloques de viviendas destruidos para intentar rescatar a los vecinos. Al caer la noche, la saturación en los centros médicos obligó a las ambulancias a llevar a las víctimas a hospitales fuera de Beirut. Ante la gravedad de la situación, la Presidencia ordeno el despliegue del Ejército para «tratar las consecuencias de la gran explosión» y «realizar patrullas en las zonas del desastre para mantener la seguridad». El presidente, Michelle Aoun, también realizó un llamamiento a la población no afectada para que abriera las puertas y acogiera a quienes perdieron sus casas y pidió al ministerio de Salud ofrecer tratamiento gratuito a los heridos.

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf