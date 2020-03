Erdogan viaja este lunes a Bruselas en plena crisis por los migrantes y refugiados en la frontera con Grecia

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viaja este lunes a Bruselas para entrevistarse con los principales dirigentes de la UE y abordar la situación en la frontera entre Turquía y Grecia después de que Ankara anunciara la apertura de la frontera.

«El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se reunirán con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan el lunes a las 18.00 horas en Bruselas», ha informado un portavoz de Michel, Barend Leyts, a través de Twitter.

President @eucopresident and President @vonderleyen will meet with President @RTErdogan of Turkey on Monday at 18h in Brussels to discuss EU-Turkey matters, including migration, security, stability in the region and the crisis in Syria.