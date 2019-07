Disturbios en Puerto Rico por los insultos del gobernador en un chat Una filtración de cientos de mensajes Telegram revela las descalificaciones realizadas por Ricardo Rosselló de políticos, periodistas e incluso artistas

Un chat están a punto de conseguir lo que ni un huracán ni una operación del FBI contra la corrupción pudieron lograr: forzar un relevo en la cúpula de Puerto Rico. Una filtración de 889 páginas de mensajes de Telegram ha revelado conversaciones machistas e injuriosas del gobernador Ricardo Rosselló con nueve miembros de su gobierno, en las que no deja títere con cabeza. El gobernador y sus compadres no escatiman insultos contra políticos de derecha e izquierda, alcaldes, diputados, colectivos feministas, periodistas y actores y cantantes.

La revelación de los mensajes, enviados a un chat de la aplicación Telegram entre diciembre de 2018 y enero de 2019, ha provocado cinco días de protestas en la capital, San Juan, en las que ha habido violentos disturbios. Cuatro personas han resultado heridas de consideración y la policía ha detenido a más de 20 manifestantes. Hay un clamor en la isla para que Rosselló dimita, aunque este dijo en una rueda de prensa que no tiene intención de marcharse: «Yo no he cometido acto ilegal y no he cometido acto de corrupción. Yo estoy claro en eso. Yo cometí unos actos impropios. Y solicité disculpas por eso».

Puerto Rico aún no se ha recuperado de los estragos del paso del huracán Maria en 2017, que derribó viviendas y provocó cortes eléctricos que aún duran de forma intermitente. El FBI, la policía judicial norteamericana, está investigando un entramado de corrupción en este estado libre asociado a EE.UU. por el cual detuvo la semana pasada a la anterior directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila; la exconsejera de Educación, Julia Keleher, y un subcontratista de un firma de contabilidad, Alberto Velázquez Piñol.

La tormenta política provocada por el gobernador es mayúscula. El ministro de Exteriores de EE.UU., Mike Pompeo, ha cancelado una escala en la isla. El departamento de Justicia ha llamado a testificar a varios integrantes del chat porque algunos de sus mensajes pueden ser pruebas de un delito de cohecho. En el Capitolio, senadores republicanos y demócratas le han pedido a Rosselló explicaciones. Entre ellos, Marco Rubio ha dicho que «mientras el gobernador esté en su posición va ser muy difícil la tarea de ayudar a Puerto Rico». Y los artistas a los que el gobernador ha insultado, incluido Ricky Martin, le han instado a que se marche ya y han acudido a las manifestaciones.

El gobernador llama directamente «puta» a la expresidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, e invita a sus colaboradores a que «caigan sobre ella». De la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dice: «¿La comandanta dejó de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda HP». Del cantante más célebre de la isla, dicen en el chat: «Ricky Martin es tan machista que se folla hombres porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado». Sobre una activista feminista: «Es antipatriarcal, feminista, lesbiana, trans, caribeña, latinoamericana… eso debe ser un récord, ¿no?».

El problema para Rosselló, que ha perdido perdón por las injurias, es que el chat, revelado por el Centro de Periodismo Investigativo, lo forma su círculo más estrecho de colaboradores en el gobierno, y en él ellos coordinan políticas y acciones ejecutivas con estrategias de campaña política y críticas a quienes les llevan la contraria, sean del partido que sean. Por eso les ha tomado declaración la fiscalía federal, y por eso puede que las elecciones en la isla sean antes de la fecha prevista de 2020.