Dimite el ministro británico para el Brexit por su rechazo al acuerdo propuesto por Theresa May

El ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, ha anunciado este jueves su dimisión del cargo por desacuerdos con el pacto preliminar de ruptura con la Unión Europea consensuado con Bruselas por la primera ministra, Theresa May. «No puedo en conciencia apoyar los términos propuestos para nuestro acuerdo con la Unión Europea (UE)», ha afirmado a través de un mensaje publicado en Twitter.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz