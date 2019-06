Condenan a un hombre por robar un banco armado con una banana Laurence Vonderdell ha dicho que cometió el delito para conseguir ir a la cárcel

ABC Actualizado: 18/06/2019 21:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un hombre británico llamado Laurence Vonderdell, de 50 años, ha sido condenado a 14 meses de cárcel por robar en un banco armado con una banana, informa el diario The Mirror.

Vonderdell entró a un banco de de Bournemouth, en Dorset, en el sur del Reino Unido, y logró hacer pasar la banana que llevaba por una pistola. Los trabajadores de la sucursal creyeron estar ante una amenaza real y accedieron a darle 1.100 libras en billetes de 20, señala el mismo medio británico.

La motivación que empujó a Vonderdell a cometer el delito es lo realmente llamativo. Tras llevar a cabo el robo, el hombre se dirigió a una pareja de agentes de Policía y confesó los hechos. Como no le creyeron, acudió a una comisaría, donde finalmente fue arrestado. Según afirma, su intención era ser llevado a prisión, para así no tener que dormir en la calle, señala también The Mirror.