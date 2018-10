Cinco cosas que tal vez no sabías de Angela Merkel La canciller alemana, la mujer que ha marcado buena parte de las dos últimas décadas en la vida europea, es hija de un pastor luterano y está licenciada en Química

Angela Merkel, canciller de Alemania desde 2005 y líder de su partido, la CDU, desde 2000, es una de las figuras que más han marcado la política europea en los últimos años. Ante la grave crisis económica que sufrió la UE a partir de 2008, impuso sus criterios de austeridad al resto de miembros. En cambio, sus medidas de acogida a inmigrantes durante la crisis de los refugiados le han pasado factura en su país, con una serie de reveses electorales tanto a nivel federal como en estados como Baviera y Hesse, esta última este mismo domingo. Este lunes, Merkel ha anunciado que no se presentará a la reelección como presidenta de la CDU.

Nacida en Hamburgo hace 64 años como Angela Dorothea Kasner, estos son algunos de datos de esta poderosa mujer que tal vez desconocías:

Hija de un pastor luterano

Angela Merkel era la primogénita de una profesora de inglés y latín y del pastor luterano Horst Kasner, que en 1954 decidió ir contra la corriente de alemanes del Este que huían hacia el mundo libre y trasladar a su familia a la RDA para predicar en aquel estado comunista y oficialmente ateo. Kasner trataría de desarrollar una idea de Iglesia en el socialismo.

Criada en la Alemania del Este

La familia se estableció en un seminario en la pequeña ciudad de Templin, unos cien kilómetros al norte de Berlín. El complejo no solo servía para la formación de pastores luteranos, sino que era también residencia para cientos de discapacitados, con los que la joven Angela convivía a diario. Gracias a su padre, la familia no sufrió como otros los rigores de la Alemania comunista y tenían acceso a medios de comunicación occidentales y a un cierto bienestar. Excelente estudiante, ingresó en las juventudes comunistas y aprendió ruso. En todo caso, Merkel ha señalado en alguna ocasión: «Desde muy joven tuve claro que la Alemania del Este no podría funcionar».

Doctora en Física

Angela Merkel estudió Física en la Universidad de Leipzig y se doctoró con una tesis sobre química cuántica. Hasta la caída del Muro trabajó como investigadora en el Instituto Central de Química Física de la Academia de Ciencias, en Berlín Este.

Angela Merkel (fila inferior, quinta por la izquierda), en 1971 con otros compañeros en una olimpiada matemática - Afp

Casada con un físico y luego con un químico

El apellido con el que todo el mundo la conoce en la actualidad procede de su primer matrimonio con el físico Ulrich Merkel, un compañero de estudios con el que se casó en 1977. En 1981 se fue repentinamente del pequeño piso conyugal, llevándose consigo la lavadora, según se cuenta. Posteriormente se unió a un químico, Joachim Sauer, con quien está casada desde 1998 y al que se conoce como «el fantasma de la opéra», porque solo se le ve con ella una vez al año, en el Festival de Bayreuth.

En la sauna cuando cayó el Muro

Angela Merkel entró en política tras el desmoronamiento de la Europa comunista, incorporándose al partido Despertar Democrático. Fue viceportavoz del último primer ministro de la RDA y el único elegido democráticamente en aquella república, Lothar de Maizière. Sin embargo, se perdió los primeros momentos de la caída del Muro de Berlín. Según ella misma contó, aquel día fue, como hacía todos los jueves, a la sauna con una amiga. «La atmósfera había estado tensa durante días, yo pensaba que algo iba a pasar, y había oído el anuncio en la televisión de que las fronteras se abrirían -contó hace años al diario británico «The Guardian»-. Pero era jueves y el jueves era mi día de sauna, así que allí es donde estaba».