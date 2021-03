Batacazo histórico del partido de Merkel en dos importantes elecciones regionales El retroceso de la CDU en Baden-Württemberg y Renania-Palatinado supone el primer gran revés para el nuevo presidente del partido, Armin Laschet, y añade presión para un cambio de estrategia ante las generales de septiembre

Severas pérdidas para la CDU y una clara señalización sobre las próximas posibles coaliciones de gobierno que pueden surgir de las generales de septiembre. Esas son las dos principales conclusiones de las elecciones regionales celebradas este domingo en Baden-Württemberg y Renania-Palatinado.

En Baden-Wurtemberg, región industrial próspera y corazón del sector automovilístico alemán, la victoria anunciada de Los Verdes da paso a un tercer mandato de Winfried Kretschmann, de 72 años, el único ecologista que gobierna en una región alemana y que ha demostrado que sus políticas medioambientales no son para nada contraproducentes con los intereses económicos e industriales.

Su última legislatura, en la que había gobernado en coalición con la CDU de Angela Merkel, había sido considerada como un experimento y campo de pruebas para la colaboración entre estos dos partidos, de cara a una posible coalición a escala federal tras los comicios generales de septiembre, pero mientras Los Verdes repiten una amplia victoria con el 32% de los votos, la CDU retrocede cuatro puntos, hasta el 23%, haciéndose incluso prescindible en la próxima formación de gobierno regional y dejando paso a otras combinaciones en la que gana peso los socialdemócratas del SPD.

Debilitada por el escándalo de tráfico de influencias en la compra de material sanitario y por los últimos tres meses de gestión de la pandemia, en los que Alemania ha permanecido cerrada y la campaña de vacunación apenas ha logrado avanzar, la CDU sufre también una grave derrota en Renania-Palatinado, donde todavía en noviembre aspiraba a poner fin a tres décadas de dominación socialdemócrata y finalmente permite la continuidad de Malu Dreyer, que habría obtenido en torno al 34% de los votos. La CDU pierde en este estado federado otro 5% de los votos y queda en el 26%.

En Baden-Württemberg queda abierto el camino para una 'coalición semáforo', compuesta por Los Verdes (32,3%, +2%), SPD (11,1%, -1,6%) y FDP (10,7%, +2,4), que en conjunto llegaría al 54,1%. El partido antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania (AfD) también pierde en Baden-Württemberg (10,5%, -4,6%), mientras que La Izquierda pierde su presencia en el parlamento regional (3,2%). «Veo esto como un mandato para continuar sirviendo a nuestro país y lo acepto con gratitud y respeto», fueron las primeras palabras de Kretschmann, que terminará la legislatura con 76 años y que ha desvelado durante la campaña electoral que la lectura de Hannah Arendt «me salvó del radicalismo de izquierda».

En Renania Palatinado, el SPD (35,7%, -0,5%), entablará negociaciones con Los Verdes (8%, +2,7%) y con los liberales del FDP (5,9%, -0,3%), con los que Dreyer sumaría en total un 49,6% de los votos. En la oposición quedaría, además de la CDU, AfD con el 9,6% (-3%). La Izquierda también ha perdido aquí presencia parlamentaria (2,3%). «Es una noche feliz para mí. Este resultado es una confirmación de nuestro trabajo de gobierno y una confirmación para nuestro partido», dijo la presidenta regional.

Los resultados, en su conjunto, muestran un retroceso de los partidos extremistas y la pujanza de Los Verdes. No todos los analistas consideran extrapolables, sin embargo, estos resultados a nivel federal. El presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, subrayó que es necesario tener en cuenta, a la hora de interpretar es resultado, tanto en Renania-Palatinado como Baden-Württemberg, que en ambos casos juega un papel fundamental el éxito personal de los dos carismáticos presidentes regionales en ejercicio, a los que felicitó por su continuidad. «Esta ha sido una elección de personalidades», dijo Schäuble, «no es una velada agradable para la CDU. Pero eso era predecible».

Coincidía con él el vicecanciller alemán y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, a la sazón candidato socialdemócrata en las generales de septiembre, que reconoció que «esta es una victoria de la que es responsable Malu Dreyer», aunque celebró también que «es un buen día porque demuestra que se puede formar un gobierno sin la CDU».

Pero en la Casa Konrad Adenauer de Berlín, la sede central de la CDU, los resultados eran leídos desde otra perspectiva. Las pérdidas sufridas se anotan como el primer fracaso del recién votado presidente del partido, Armin Laschet, que pierde así posibilidades de proclamarse candidato electoral por los conservadores en los comicios de septiembre. «Para ser claros: esta no es una buena noche para la CDU. Nos hubiera gustado obtener mejores resultados», admitió el secretario general de la CDU, Paul Ziemiak.

Era la primera etapa del superaño electoral alemán y los cristianodemócratas han recibido una sonora bofetada que ayudará a imponer la tesis de un cambio de estrategia y la búsqueda de un candidato con más tirón electoral y carisma que Laschet. No son pocos los analistas que consideran que a partir de ahora tendrá más posibilidades de hacerse con la candidatura el presidente de Baviera, Markus Söder, con mejores cuotas de popularidad. «No hombre, no, los resultados electorales de hoy (...) inicialmente no tienen nada que ver con Armin Laschet. Tienen algo que ver con la política contra el coronavirus del Gobierno federal en las últimas semanas y con los acontecimientos de los últimos días. No se puede culpar a Armin Laschet por eso», decía sin embargo el influyente político conservador Wolfgang Bosbach, que reconocía también que «el hecho de que el antiguo estado de Helmut Kohl, Renania-Palatinado, se vuelva a entregar a la socialdemócrata Malu Dreyer debería hacernos pensar».

Bosbach reconocía que «el principal daño lo han hecho los casos relacionados con las mascarillas», en relación a la dimisión de tres diputados conservadores durante la pasada semana por haber incurrido en tráfico de influencias, al haber cobrado presuntamente comisiones por recomendar a ciertas instituciones la compra de determinadas marcas de mascarillas y respiradores durante la primera ola de la pandemia.

La candidatura de la CDU para las elecciones generales de septiembre, una cuestión todavía no resuelta para el partido conservador alemán, debería quedar zanjada en Pentecostés (23 de mayo).