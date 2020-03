Asesinos en serie, comunistas y batallas épicas: seis libros de historia para no aburrirse en la cuarentena Desde la Guerra de Secesión americana a los surrealistas meses de negociación entre Franco y Hitler que «no estremecieron al mundo», hay novedades editoriales para todos los gustos

Las medidas de confinamiento para contener el número de afectados por el coronavirus han llegado, por desgracia o por fortuna, justo en vísperas de las novedades de libros de primavera, uno de los momentos más emocionantes en el mercado español y cuando los autores preparaban sus mejores bazas para la feria de Madrid. Hay libros de historia para todos los gustos y sobre todos los periodos. Desde la Guerra de Secesión americana a los surrealistas meses de negociación entre Franco y Hitler que «no estremecieron al mundo», no hay excusa para no leer.

«Gettysburg», de Allen C. Guelzo

Desperta Ferro, una editorial que nació como revista dedicada a la historia militar, rastrea cada año en el mercado internacional algunos de los mejores títulos especializados y los edita y traduce al castellano. Su último hallazgo, su ésima joya, es Gettysburg, una minuciosa crónica sobre la batalla que marcó el final de la Guerra de Secesión americana. De la mano Allen C. Guelzo, experto mundial en el conflicto, las páginas de Gettysburg despliegan sobre el lector los horrores vividos durante los tres días que el general Robert E. Lee trató de forma desesperada de alargar una guerra que ya languidecía.

Una obra dirigida tanto a los eruditos del conflicto como a los no iniciados en la encrucijada política que se vivió en Norteamérica. C. Guelzo se detiene en los rostros, las imágenes y los sonidos de un combate típico del siglo XIX. También en las cuestiones geopolíticas, en las tácticas, en el funcionamiento de las armas y en el recuerdo coral de los soldados que plasmaron a lo largo de su vida lo ocurrido en este pueblo de Pensilvania. El nivel de detallado es tan elevado, sin que haya quedado un solo papel o testimonio sobre la contienda que no haya pasado por las manos de este historiador, que por momentos parece la narración de una batalla completamente desconocida.

«Hijos de Caín», de Peter Vronsky

Antes de que se acuñara el término «asesinos en serie» solo había «monstruos», criminales atroces y sádicos que eran vistos como hombres lobo, vampiros, demonios o, más tarde, psicópatas. Luego se les puso nombre y se les estudió a fondo… En «Hijos de Caín. Una historia de los asesinos en serie», Peter Vronsky analiza la historia de estos criminales desde el propio origen de la humanidad hasta que sus asesinatos en serie aumentaron de manera drástica a finales del siglo XX con la aparición de los medios masivos.

Desde la Prehistoria a la actualidad, Vronsky, historiador experto en criminalística, busca una explicación a través de la antropología a la razón de ser del asesinato serial en el arco de la historia humana, profundizando tanto en la psique de los perpetradores como en los parámetros históricos, míticos y culturales que determinan la naturaleza del homicidio, Peter Vronsky se centra en los asesinatos en serie que incluyen actos de violación, tortura, mutilación, canibalismo o necrofilia, pasando por su escrutinio desde Jack El Destripador a Ted Bundy. Un intento de poner coherencia a lo que, en apariencia, no tiene ni una gota de sentido.

«Crisis», de Jared Diamond

Si bien ya lleva varios meses en el mercado, la última obra de Jared Diamond, con la que culmina su particular trilogía sobre la civilización. es tan oportuna por la situación actual, tal vez la mayor crisis vivida en Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial, que merece la pena su lectura. Después de que «En Armas, gérmenes y acero» y en «Colapso», este geógrafo con una visión multidisciplinar revolucionara la visión tradicional sobre el auge y la caída de las civilizaciones, ahora el autor se adentra en «Crisis. Cómo reaccionan los países en los momentos decisivos» en la forma en la que distintos pueblos se han enfrentado a situaciones que desafiaron su propia existencia.

Un estudio comparativo de cómo seis países han sobrevivido en su historia reciente a crisis decisivas mediante un duro proceso de autoevaluación y transformación. Diamond identifica patrones en la superación de la adversidad y, dirigiendo su mirada hacia el futuro, plantea que quizás el mundo esté desperdiciando sus recursos y embarcándose en un viaje de conflicto político y declive.

«La tentación del caudillo», de Eslava Galán

En su nuevo libro, «La tentación del caudillo» (Planeta, 2020), Juan Eslava Galán ficciona con fino humor y una documentación de aúpa los nueve meses que «no estremecieron el mundo». O lo que es lo mismo, los meses en los que la Alemania de Hitler y la España de Franco jugaron al gato y al ratón en unas negociaciones fallidas donde los españoles no llegaron a comprometerse con el Eje y, en consecuencia, el régimen se salvó.

En torno a aquel enredo barato desfilan, de la pluma de Eslava, toda una corte de personajes disparatados. Desde aquellos falangistas que acudieron raudos a Berlín ante la promesa de burdeles finos, y con todo incluido, a aquel Fray Justo Pérez de Urbel, primer abad del monasterio del Valle de los Caídos, «un frailecillo de aspecto ratonil, enteco, calvo, nervioso» al que le encargaron la empresa de entroncar la dinastía de Franco con la de «los jueces de la Biblia», como mínimo. Porque es justo esa capacidad de dibujar un retrato desternillante incluso en los rincones oscuros del pasado la que convierte en un género en sí a Eslava. Humor sin salirse del plano histórico, ni perderle el pulso a las novedades historiográficas sobre el periodo.

«La matanza de Katyn», de Thomas Urban

Aunque han pasado ochenta años lo ocurrido en los bosques de Katyn sigue siendo un asesinato sin resolver por completo. La masacre de 22.000 oficiales y funcionarios polacos en este bosque y en otros territorios de la Unión Soviética fue uno de los crímenes de guerra más terroríficos del siglo XX. Thomas Urban, historiador y corresponsal alemán, publica en España con la Esfera de los Libros su investigación del que fue uno de los mayores crímenes de Stalin, quien se esforzó mucho por ocultar y, en todo caso, culpar a los nazis de decapitar la cabeza burocrática y militar de Polonia. El intento de asesinar en masa a todo un Estado.

Cincuenta años después del suceso, el Kremlin reconoció su culpabilidad, pero no por ello facilitó una investigación completa. Sobre la base de los documentos originales, Urban reconstruye el crimen y la guerra propagandística de los grandes poderes, que no sólo incluyó mentiras y falsificaciones, sino también el asesinato de testigos incómodos. Un libre necesario, conmovedor y esclarecedor sobre uno los episodios más terribles de la Segunda Guerra Mundial.

«Dominio», de Tom Holland

En «Dominio: Una nueva historia del cristianismo» explora con su erudición habitual y sus propias vivencias la trayectoria del cristianismo como fuerza revolucionaria y de evolución para el mundo. El guión de la la mayor historia jamás contada. En un repaso desde la invasión persa de Grecia en el año 480 a.C. hasta las crisis migratorias actuales, desde Nazaret hasta el Liverpool de los Beatles, este historiador conocido por sus trabajos sobre la Antigua Roma expone la gran cantidad de elementos de esta religión que envuelven las ideas de occidente y hasta su lenguaje.

Un recordatorio a Europa de que su fuente cultural no es Grecia o Roma sino la siempre demonizada Edad Media cristiana, donde surgió la primera gran civilización de nuestro mundo. Como trata de defender su obra, tan amena como bien documentada, Occidente tal y como lo conocemos fue tallado por el cristianismo.