Melyssa Pinto y Ana Mena, integradas en la familia Casas excepto por este detalle

«Hoy he amanecido en un lugar que no tenía marcado en mi lista de deseos, y ha resultado ser un paraíso», ha admitido Melyssa Pinto en sus redes sociales. Una publicación, acompañada de una foto tomada desde el avión, que ya adelantaba sus vacaciones. «Qué cosas de la vida, o el destino, que te llevan a los lugares donde sabe que vas a estar bien», añade en el texto antes de admitir que está en El Salvador.

En cualquier otro momento, estas publicaciones podrían haber pasado desapercibidas. Sin embargo, al ver que Ana Mena compartía también una imagen desde El Salvador, y que Mario y Óscar Casas hacían lo mismo, quedaba claro que se encuentran en el tradicional viaje familiar al que se han unido este año las novias de los dos hermanos.

Un momento que las redes sociales esperaban con ansia desde que se conocieran ambas relaciones. Sobre todo porque la familia al completo suele hacer esta clase de viajes todos los años y solo era cuestión de tiempo saber si los romances de Mario y Óscar estaban en el momento de compartir una experiencia así. Eso sí, la tercera pareja con la que se bromeaba era la de Sheila Casas y Álvaro Muñoz-Escassi, sin embargo tras la vuelta del jinete de 'Supervivientes' aquel romance terminó.

Así que Sheila se ha unido al viaje familiar en solitario mientras que las relaciones de sus hermanos siguen adelante. Por el momento, solo ella y Melyssa han compartido instantáneas o vídeos que den a entender un poco de la dinámica. Parece que todos se están quedando en una amplia villa con piscina y frente al mar. Concretamente se trata de la villa Al Suave House, en la playa de El Zonte, que la revista 'Time' calificó a principios de este año como uno de los mejores lugares del mundo para visitar. Situada concretamente en Chiltiupán, tiene una habitación principal, dos habitaciones dobles y otras dos con literas, en las que caben un total de tres personas en cada una. Suficiente para acoger a la familia al completo.

Este alojamiento tiene un precio que ronda los 1.200 euros por noche, por lo que si se quedaran una semana tendrían que pagar entorno a los 7.200 euros. Sin importar si son dos o diez personas las que se están quedando.

Tanto Sheila como Melyssa han compartido su primer baño de las vacaciones en la misma localización y Mario el primer café del día saliendo a ver la marea. ¿Llegaremos a verles todos juntos en una fotografía familiar?

Por su parte, Óscar ha compartido vídeos de su desayuno y Ana Mena una foto tomada por su pareja de ese primer café del día. Está claro que los jóvenes artistas están muy enamorados y están disfrutando de esta etapa llena de nuevas experiencias.

la próxima cena de Navidad de los Casas luce casting de Masterchef Celebrity: Ana Mena, Escassi, Melyssa Pinto... adoro 🤣 https://t.co/oa209SnZhs — jorge (@jorgeneila_) June 14, 2025

La cosa es que Ana Mena ya sigue a Melyssa Pinto y viceversa. Dos concuñadas que parece que tienen una buena relación y, a pesar de la diferencia en sus profesiones, tienen también muchas cosas en común. Sin embargo, Sheila aún no sigue a las novias de sus hermanos ni Óscar sigue a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Eso sí, María José, que es como una hermana para ellos y está también en este viaje, sí que sigue a ambas mujeres. El tiempo dejará claro si es algo circunstancial o si quiere decir algo más.