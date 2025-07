Álvaro Muñoz Escassi desvela por qué rompió con Sheila Casas: «Por una vez en mi vida quise hacer las cosas bien»

Por fin, y exclusiva mediante, Álvaro Muñoz Escassi ha desvelado cada uno de los interrogantes que aparecieron en su sonada ruptura con Sheila Casas cuando ambos parecían disparados a ocupar el trono como pareja del verano. El resumen: que «ninguno puso ganas». Pero ha habido mucho más en su intervención, como aquella discusión en Marbella que lo desencadenó todo.

Ha habido semanas de silencio, algo raro en alguien tan expansivo como es Álvaro Muñoz Escassi. Pero no hay quien se resista a los encantos de '¡De Viernes!'. Por allí apareció el jinete para exponer con la tranquilidad que acostumbra qué pasó y cómo acabó lo que parecía la más bella historia de amor jamás contada.

«He cometido todos los errores del mundo, pero afortunadamente he aprendido de todos los que he hecho», fue el comienzo de su intervención para confirmar que no había vuelta atrás en su ruptura con Sheila Casas ni arrepentimiento alguno.

¿Qué ocurrió desde 'Supervivientes'?

«Con Sheila no ha pasado nada malo. Ahora mismo, si me preguntas por mi prototipo de mujer, te describo a Sheila. Me encanta Sheila. Pero no ha sido el momento ni tampoco ha habido terceras personas», aseguraba Álvaro Muñoz Escassi. Esta vez no ha habido personas interpuestas.

¿Qué ocurrió desde que llegó de ‹Supervivientes' y se fundió en aquel beso legendario con Sheila Casas hasta que poco después todo se acabó? Pues que la cosa se había estancado y que el hombre no le veía futuro. Frialdad.

«Yo tengo un trabajo que es bastante complicado, ella tiene el suyo, que es abogada y representante de su hermano y de su familia… Entonces, quieras o no, el verano no nos pintaba para estar muy bien. Entonces dijimos: 'Vamos a darnos un tiempo'. Y luego pasaron dos o tres días. Y como ninguno puso ganas, lo decidimos», exponía.

La discusión de Marbella

Álvaro Muñoz Escassi puso fecha y lugar al principio del fin y señaló en '¡De Viernes!' qué pasó en Marbella aquella noche. «Te doy mi palabra que fue un día que nos enfadamos, los dos dijimos cosas… y luego ejecutamos. Yo creo que simplemente han faltado ganas. Ganas de querer estar, de luchar un poquito…», contaba ante las cámaras.

Y más detalles: «En Marbella estuvimos dos o tres días con amigos, comiendo, cenando… Muy bien todo… Pero sí que es verdad que entre nosotros como pareja tenemos nuestras diferencias. Ha coincidido que llevábamos tres meses y medio sin vernos... Y cuando llevas tres meses sin estar con una persona, es como más fácil aprovechar ese momento».

Eso sí, Álvaro Muñoz Escassi quiso desmarcarse de la imagen que proyecta al comentar que si había una persona entregada en su relación, esa era él. «Lo decidimos los dos, pero sí que tengo que decir que en todas las relaciones siempre hay alguien que está más enamorado que el otro; y, en este caso, soy yo el que está más enamorado». Aunque objetó: «Pero lo decidimos los dos».

«Yo soy muy práctico»

El jinete piensa que su paso por 'Supervivientes' no sentó bien a la relación por más que se proyectara algo diferentes. «Tras estar tres meses separados, no teníamos la necesidad de estar juntos. Cuando volví, Sheila me lo dijo: 'Te veo como muy raro porque al final tanto tiempo sin vernos'. Y es verdad que estar tanto tiempo sin estar juntos… Pero ella me ha hecho tanto bien sabiendo que estaba fuera», explicaba.

Y concluía con este resumen: «Yo soy muy práctico, y si en la relación falla algo de las dos partes… ¿Para qué seguir? Por una vez en mi vida quise hacer las cosas bien y nos pareció bien a los dos hacerlo así. Ella subió el comunicado cuando estábamos juntos en la puerta de Mediaset. Nunca es buen momento. Así que pasó».