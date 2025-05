Mario Casas y Melyssa Pinto: la historia de un secreto a voces y la estrategia para salvaguardarlo

Da igual los años que pasen, cuando se cumplen veinte desde que Mario Casas irrumpió en nuestras vidas con la relación de Sara y Lucas en la mítica serie 'Los hombres de Paco', aunque no fue hasta cinco años después cuando su carrera como actor se consolidó con su papel protagonista en 'A tres metros sobre el cielo', que le lanzo al estrellato y le coronó como uno de los intérpretes del panorama nacional que desata más suspiros. Él sigue teniendo ese imán y su vida (sobre todo amorosa) sigue generando el mismo interés que el primer día. Y eso que hace verdaderos esfuerzos porque esto no ocurra y por no compartir nada, absolutamente nada, cueste lo que cueste, sobre su vida privada.

Quizá esto sea una consecuencia de haber tenido relaciones muy mediáticas y rupturas que han generado titulares sin parar. Todo comenzó cuando se conoció su noviazgo con la también actriz, María Valverde (38), con la que protagonizó una de las comedias románticas más leídas y vistas (en el caso de la adaptación al cine) de este país. El hecho de que su amor traspasara la pantalla fue sin duda uno de los temas más comentados en revistas y programas del corazón.

Durante casi cuatro años los dos fueron una pareja de lo más estable, e incluso en alguna ocasión llegaron a posar juntos más allá de la promoción de la película. Cada paso que daban y cada aparición pública que hacían generaba más revuelo que la anterior y por supuesto, su ruptura no fue menos.

En 2014 todos los rumores indicaban que él se había enamorado de nuevo, en otro rodaje, esta vez de su compañera de reparto Berta Vázquez (33) en 'Palmeras en la nieve' y no tardó en confirmarse la ruptura con María, lo que supuso una presión mediática para ambos que ella no pudo soportar. Así lo confesó en una entrevista publicada hace apenas unos meses en la que explica que aquella situación la sobrepasó tanto que decidió marcharse de España. Cruzó el charco y se fue a vivir a Los Ángeles, donde aseguró que una de las cosas que más agradecía era el hecho de poder pasear por la calle sin que nadie la reconociera, donde el personaje conocido allí era su marido, el músico y compositor venezolano Gustavo Dudamel (44).

Aquella primera relación mediática no sólo cambió la actitud de la actriz. Si atendemos a los pequeños detalles es evidente que también supuso un gran cambio en Mario Casas pues, aunque con Berta Vázquez sí posó de manera pública en alguna ocasión, ya apenas hablaba de su relación cuando se le preguntaba y después de su ruptura con la actriz jamás volvió a pronunciarse sobre su vida privada.

Ni Blanca Suárez (36), ni Aura Garrido (35), ni Déborah François (37), ni, por supuesto, Melyssa Pinto (34) han posado a su lado en una alfombra roja. Mario Casas se marchó a vivir al campo y tomó la determinación de que su vida privada sería tan privada como le fuera posible y, de momento, lo está consiguiendo. En cada entrevista que concede, no hay forma de sacarle una palabra sobre sus parejas y mucho menos de verle voluntariamente compartir una foto o momento a su lado.

Y así es ahora con Melyssa Pinto. La influencer que siempre se ha caracterizado por ser muy cercana y tener un carácter muy afable, ahora no deja de posar cuando corresponde en los photocalls, aunque pararse a hablar con la prensa ya es cosa del pasado. La primera vez que tuvo ocasión, tras comenzar los rumores de noviazgo entre ambos, fue en la premier del documental de su amiga Dulceida. Allí atendió a la prensa y salió por peteneras, dicho coloquialmente, y muy nerviosa cuando se le preguntó por su relación con Mario Casas. Lo que supuso que, tan sólo un día más tarde, en la fiesta de una conocida marca de cremas, decidiera directamente y con la ayuda de su representante no dar la oportunidad a los periodistas de lanzar la pregunta.

Una actitud que en realidad hacía bastante evidente que los rumores eran ciertos. Algo que se confirmó con una imagen conseguida por el periodista Javi de Hoyos y que publicó en sus redes sociales. En ella, se puede ver a la pareja compartir una tarde de risas, confidencias y diversión en una bolera.

Melyssa saltó a la fama tras su paso por el reality 'La Isla de las Tentaciones', en el que toda España vivió junto a ella su dramática ruptura con Tom Bruce. Después de eso, la influencer le dio una nueva oportunidad al amor con su compañero de trono en 'Mujeres y hombres y viceversa' Marco Panosian, con el que compartió dos años de su vida.

Una persona que ha mostrado gran parte de su vida públicamente y que ahora sorprende por su nueva actitud, completamente hermética, que hace pensar que el idilio con el actor va viento en popa y que ella quiere respetar la necesidad de privacidad que tiene él. Algo que sin duda es complicado para Melyssa teniendo en cuenta que se dedica a las redes sociales y en ellas lo que nos muestra es su día a día. Es difícil, pero parecen decididos a vencer los obstáculos.