Los extraños movimientos en las cuentas de Marius Borg Høiby

Esta semana Marius Borg Høiby ha sido finalmente imputado de 32 cargos, 4 de los cuales son violaciones. Se especula que, en el peor de los casos, podría enfrentarse hasta a diez años de prisión por los delitos de los que está acusado. Pero por si esto fuera poco, los medios noruegos hablan ahora de problemas económicos y de una renta con la que difícilmente podría sostener el nivel de vida que el hijo mayor de Mette-Marit llevaba hasta hace solo unas semanas.

Según el periódico noruego 'Nettavisen', la renta del joven de 28 años en 2024 fue de 4.023 euros antes de impuestos. Con una importante reducción en comparación con años anteriores, porque en 2023 habría ganado unos 10.600 euros y en 2022 llegó a 19.930 euros. Cantidades que le habrían permitido llevar la vida de viajes, fiestas y excesos que compartía sin complejos en sus redes sociales y que, con cierta frecuencia, se convertían en motivo de debate en Noruega.

Pero lo sospechoso llega al comprobar su patrimonio total. En 2022 tenía unos 178.129 euros en sus cuentas, cantidad que, al año siguiente, se había reducido a una cantidad ínfima, solo 4.303 euros. Es decir, había perdido el 97,58% de su fortuna. A finales del pasado año el medio noruego 'TV2' publicó que entre los años 2020 y 2022 el hijo mayor de Mette-Marit se había hipotecado hasta en siete ocasiones y su deuda ascendía a más de 10.000 euros.

En los interrogatorios policiales, Marius Borg habría revelado que recibía mensualmente de su madre unos 1.674 euros para pagar el alquiler de la casa en la que vivía entonces con su novia, pero aseguraba que esa cantidad no le llegaba para vivir. Según el medio 'VG', había dilapidado todo su dinero para comprar drogas, víctima de las adicciones a las que culpó inicialmente cuando se supo del primer incidente que destapó todos sus supuestos delitos el pasado año.

El periódico noruego que ha analizado sus datos más recientemente afirma que a día de hoy Marius tiene solo 7.000 euros en su cuenta. Dinero con el que tendría que costearse su defensa, aunque difícilmente. Otros gastos se han visto reducidos, puesto que su alojamiento está fijado desde hace tiempo en Skaugum, la finca donde se encuentra la residencia oficial de Haakon y Mette-Marit.

Marius Borg Høiby en una imagen de 2022 GTRES

En octubre, el joven habría perdido sus privilegios de acceso a la casa principal y a toda la zona protegida, manteniendo su residencia en un alojamiento situado al borde del bosque que hay en un extremo de la propiedad. Todo después de que se publicara que el hijastro del futuro Rey había destrozado recientemente su propia vivienda y en otras ocasiones habría causado desperfectos en varias zonas de la propiedad.

«Seguiremos cumpliendo nuestras tareas»

Ante la reciente imputación de Marius Borg, el Fiscal General del Estado Sturla Henriksbø, señaló que: «Este caso es muy grave. La violación y la violencia en las relaciones íntimas son actos muy graves que pueden dejar huellas duraderas y destruir vidas». Horas después de que se diera a conocer la noticia, el Palacio emitió un comunicado en el que se limitaba a resaltar que «corresponde a los tribunales conocer este caso y tomar una decisión. No tenemos nada más que añadir».

Ante la presión pública, el hijo de Rey Harald decidió romper su silencio durante la inauguración de la feria de piscicultura Aqua Nor. «Se trata de una situación desafiante y difícil para todos. Ya se ha aclarado cuál será la acusación. Ahora le corresponde al Tribunal decidir. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas», sentenció.