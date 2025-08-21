Charlène de Mónaco revive la tragedia que marcó su infancia: «No creo que ese dolor desaparezca jamás»

Charlène de Mónaco se ha abierto en canal para hablar de uno de los episodios más tristes de su vida: la trágica muerte de su primo. «Es un tema que me afecta profundamente, no solo como nadadora. De niña, mi primo Richard se ahogó en un río, muy cerca de la casa de mi tío. Tenía solo cinco años. Fue devastador. No creo que ese dolor desaparezca jamás», relató la princesa, según recoge 'Ouest-France'.

Esta declaración refuerza su compromiso con la seguridad acuática y la prevención de ahogamientos. De hecho, un año después de su matrimonio con el hijo de Grace Kelly, la princesa puso en marcha la Fundación Princesa Charlène de Mónaco destinada a prevenir los ahogamientos y a promover la educación infantil a través de los valores del deporte. Lo que en un inicio se percibió como un gesto de filantropía asociado a su perfil de exdeportista, con el tiempo ha revelado una motivación mucho más personal.

La pérdida de su primo cuando ella era apenas una niña se convirtió en una profunda herida que la ha llevado a transformar su dolor en acción. «El agua debe seguir siendo un lugar de alegría, no de luto», asegura la princesa, convencida de que la mayoría de ahogamientos pueden prevenirse.

Sin embargo, esta no ha sido la única tragedia que Chàrlene tuvo que afrontar. En 2018 volvió a vivir de cerca otro drama cuando la hija de unos amigos, de apenas 19 meses, cayó accidentalmente a una piscina. «La niña siempre paseaba por el jardín de los vecinos, aquel fatídico día debió caer a la piscina. Cuando la encontraron, ya era demasiado tarde. Nada podía devolverle la vida a su bebé y no puedo ni imaginar el dolor que los padres sintieron en ese momento», relató en la revista 'Point de Vue'.

Este segundo golpe reforzó su convicción de que la educación y la prevención son herramientas vitales. Desde entonces, ha intensificado sus esfuerzos a través de programas escolares, clases de socorrismo, formación gratuita para familias y campañas de sensibilización en distintos países.

El testimonio de Charlène de Mónaco revela cómo la vida pública y privada de una princesa puede fundirse en un mismo objetivo: proteger a los más vulnerables. Su historia personal es la raíz de su causa. Y aunque admite que nunca podrá superar la pérdida de su primo, ha logrado convertirlo en motor para salvar vidas.

En palabras de quienes la conocen de cerca, pocas causas internacionales tienen detrás un rostro tan comprometido y una motivación tan íntima. La princesa Charlène, marcada por el agua en todos los sentidos, se ha propuesto que la tragedia que la acompañó en la infancia no siga repitiéndose en otros hogares.