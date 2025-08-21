Mónica Hoyos se emociona al hablar de su hija influencer: «La veo como presidenta del Gobierno»
Luna Lozano ha elegido el espinoso camino de hablar de política en las redes sociales
Según la madre, su vocación es pura y «nace desde las ganas de ayudar, no desde la ambición»
Así es Luna, la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos que reniega de la fama y quiere ser política
Es un recurso de televisión que, a pesar de ser más antiguo que el hilo negro, sigue ofreciendo réditos seguros: basta con poner un vídeo de una hija haciendo lo suyo para que la madre se emocione en directo. Es lo que ha pasado en 'TardeAR' con Mónica Hoyos, quien ha alabado las cualidades de su hija Luna para acabar proclamando: «La veo como presidente del Gobierno». Ahí es nada.
'TardeAR' vivió un momento muy significado cuando Mónica Hoyos reaccionó a los vídeos virales de su hija Luna, quien con apenas 21 años está obteniendo una buena visibilidad en TikTok gracias a sus reflexiones sobre política. Y se vino tan arriba que, sin poder contener la emoción, dijo: «No voy a llorar, pero casi... ¡Qué orgullo! Lo mejor que he hecho en mi vida es criar a Luna con amor, con cariño y con su padre siempre presente», ha dicho.
Mónica Hoyos quiere con locura a Luna, eso salta a la vista. La joven se ha hecho influencer, pero lejos de elegir el tópico camino de las alfombras rojas, los estilismos o las sentadillas que hace cada día, lo que ha hecho es optar por la política. Profesión de riesgo. Para su madre, esa vocación «nace desde las ganas de ayudar, no desde la ambición». Y asegura que nunca la ha presionado para seguir un camino concreto: «Jamás le he dicho 'estudia' o 'lee un libro'... lo ha hecho sola porque le apasiona. Eso es lo que me emociona, que su vocación es real».
Luna Lozano, presidenta
La conversación en 'TardeAR' fue subiendo de nivel hasta llegar a ese momento cumbre en el que Mónica Hoyos aseguró: «Yo veo a Luna como presidenta del Gobierno». Una afirmación completamente desacomplejada que fue muy aplaudida por todos los presentes en el plató.
La colaboradora también desveló que a su hija le han ofrecido participar en realities como 'Supervivientes', pero que ella lo ha rechazado porque no quiere pisar esos terrenos. Al menos, de momento. «Ha dicho que no porque le gusta la política, tiene vocación y está centrada en eso», ha advertido. Eso sí, Mónica Hoyos no ha tenido problemas en reconocer entre risas que a ella sí le encantaría concursar de nuevo en el formato: «Yo estaría todos los años ahí si pudiera... ¡hasta gratis!», ha anunciado.
Además, la colaboradora de televisión ha destacado que tanto ella como Carlos Lozano, padre de Luna, han estado muy presentes en la crianza de la joven. «Carlos es un gran comunicador y le da muchos consejos. Yo me aplaudo a mí misma porque lo mejor que he hecho ha sido criarla así, con equilibrio», ha resumido.
Los intereses de Luna Lozano
Carlos Lozano y Mónica Hoyos se separaron apenas cuatro años después del nacimiento de Luna a causa de las infidelidades del presentador y las constantes peleas, según trascendió. «Lo intenté todo por mi hija. Cuando Carlos y yo vivíamos juntos, y también cuando nos separamos, intenté sacar adelante la relación y poner mi mejor cara, pues no quería que a mi hija le afectase», comentaría la colaboradora tiempo después.
Desde el principio, Luna siempre tuvo claro que no quería dedicarse al tipo de comunicación de sus padres. «Quería que me separaran un poco del tema porque no tengo absolutamente nada que ver. Si quisiera hacer lo mismo, sería más comprensible. Pero teniendo en cuenta que a mí me da exactamente igual, pues a veces me molesta», aseguraba en una entrevista con ABC.
