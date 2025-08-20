El Príncipe Haakon rompe el silencio tras la imputación de Marius Borg: «Es una situación desafiante y difícil para todos»

La Familia Real noruega afronta la crisis más delicada en su historia. Con la reciente imputación formal de Marius Borg Høiby de 32 delito, cuatro de ellos por violación, el hijo de la Princesa Mette-Marit se convierte en el protagonista de un proceso judicial sin antecedentes que amenaza con empañar aún más la imagen de la monarquía de dicho país.

En declaraciones a la prensa, el fiscal general del Estado, Sturla Henriksbø, señaló que: «Este caso es muy grave. La violación y la violencia en las relaciones cercanas son actos muy graves que pueden dejar huellas duraderas y destruir vidas», y además, indicó que la pena máxima que se le podría imponer a Marius asciende a diez años de prisión.

Además de sus declaraciones, los periodistas presentes no dudaron en cuestionar hasta qué punto este proceso le afectaría a la Casa Real. Si bien ningún miembro de la familia ha sido interrogado, el fiscal confirmó la existencia de mensajes o correspondencia entre las víctimas y Hakoon o Mette-Marit.

Cabe resaltar que, horas después de que se diera a conocer la imputación formal de Borg Høiby, el Palacio emitió un comunicado en el que se limitaba a resaltar que «corresponde a los tribunales conocer este caso y tomar una decisión. No tenemos nada más que añadir». Sin embargo, ante la presión pública, el hijo de Rey Harald decidió romper su silencio durante la inauguración de la feria de piscicultura Aqua Nor. «Se trata de una situación desafiante y difícil para todos. Ya se ha aclarado cuál será la acusación. Ahora le corresponde al tribunal decidir. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas», sentenció.

A la espera del juicio, previsto para enero de 2026, la Casa Real se enfrenta a un prolongado periodo de incertidumbre. La figura de Marius, que en el pasado fue incorporada a la página oficial de la monarquía como parte de la familia, ha ido perdiendo peso institucional: desde septiembre de 2024 ya no cuenta con un apartado propio en la web, donde únicamente se le menciona como hijo de la Princesa. Una muestra de que, aunque no ejerce funciones oficiales, sus actos pesan como una losa en la imagen de la institución.

En un país que se enorgullece de la transparencia de sus instituciones, el caso de Marius Borg representa un desafío mayúsculo para la credibilidad de la monarquía noruega. Con un heredero que intenta mantener la calma, una princesa debilitada por su salud y un hijo en el banquillo por acusaciones gravísimas, la familia real se adentra en uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente.