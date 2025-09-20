La salud de Mette-Marit vuelve a preocupar: un mes sin actos oficiales

La Princesa Mette-Marit atraviesa un delicado momento personal y de salud. La Casa Real noruega anució que la esposa del Príncipe Haakondeberá apartarse de su agenda oficial durante, al menos, un mes, tras agravarse los síntomas de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018.

A través de un comunicado, la Familia Real señaló que la princesa «se someterá a un mes de rehabilitación pulmonar en Noruega a partir de principios de octubre». Durante ese tiempo, no participará en compromisos institucionales, aunque se han contemplado algunas excepciones. Una de ellas será la tradicional cena para los representantes del Storting, el parlamento noruego, prevista para el 23 de octubre en el Palacio Real de Oslo. La reaparición oficial de Mette-Marit no se espera hasta noviembre, siempre en función de cómo evolucione su estado.

La Princesa ya había explicado hace años que la fibrosis pulmonar es una enfermedad que provoca síntomas diarios y limita su capacidad de trabajo. Desde entonces, sus apariciones públicas se han visto reducidas, en ocasiones de manera repentina, por recomendación médica. En marzo de este año, la propia Casa Real confirmó que el cuadro clínico de la heredera había «evolucionado» y que su estado de salud requería más cuidados.

A este duro golpe se suma la complicada situación que vive la Familia Real por el proceso judicial de Marius Borg, hijo mayor de Mette-Marit fruto de una relación anterior. El joven se enfrenta a una posible condena de hasta diez años de prisión acusado de 32 delitos, entre ellos violación y abusos sexuales. El juicio comenzará el 3 de febrero de 2026 y amenaza con convertirse en uno de los procesos más mediáticos de los últimos tiempos en Noruega.

GTRES

La prensa local ya ha desvelado detalles comprometedores del caso. El diario 'Dagbladet' publicó recientemente una fotografía de Marius en una fiesta junto a un hombre de 49 años, pieza clave en una investigación, que además tenía relación con un grupo de chat vinculado a dos de los terroristas responsables del atentado de Oslo en junio de 2022.

El desgaste de Mette-Marit es evidente, tanto en lo personal como en lo institucional. Según una encuesta publicada por el medio digital 'Nettavisen', la popularidad de la Princesa heredera se ha desplomado: solo un 30,2% de los noruegos la considera idónea para convertirse en reina consorte, mientras que el apoyo al Príncipe Haakon supera el 65%.

Con la salud de la futura monarca en entredicho y un proceso judicial de gran envergadura a las puertas, la monarquía noruega se enfrenta a uno de los capítulos más delicados de los últimos años.