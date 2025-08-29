La Corona noruega se rearma para el juicio de Marius Borg: todo comienza el 3 de febrero

Ya hay fecha para el juicio de Marius Borg: será el 3 de febrero cuando comience el proceso y se diriman las responsabilidades del hijo de la Princesa Mette-Marit, acusado de 32 delitos, incluido el de presunta agresión sexual. La Corona noruega ya ha comenzado a reamarse para una batalla legal sin precedentes en la historia de la monarquía.

El juicio contra el hijastro del Príncipe Haakon se celebrará en el Tribunal de Distrito de Oslo entre desde la primera semana de febrero y hasta el 13 de marzo de 2026, según ha confirmado la abogada del joven, Ellen Holager Andenæs, al medio noruego ‹Nettavisen'. Serán seis semanas de proceso con un total de 24 sesiones y una audiencia por día dentro de un calendario que fue fijado tras la conclusión de la investigación y la presentación formal de las acusaciones.

Nadie se atreve ahora mismo a determinar qué puede salir de todo esto, pues el abanico de delitos al que se enfrenta Marius Borg Høiby es enorme. La fiscalía ha presentado en su texto presuntos delitos de violación con coito, violación sin coito, conducta sexual inapropiada, abuso en relaciones cercanas, dos agresiones físicas, otro caso de daño intencionado, amenazas, cinco violaciones de órdenes de restricción, abuso sexual y hasta cinco infracciones de tráfico.

Hasta diez años de prisión

El fiscal estatal Sturla Henriksbø ya subrayó en su día la gravedad de los hechos y se especula incluso con una pena de diez años de prisión en el peor de los casos. Para disipar las dudas, el fiscal insistió en que la investigación se desarrolló con total imparcialidad y sin que la condición de hijo de la princesa influyera en el trato judicial.

Ahora mismo, no se descarta nada. Ni siquiera la posibilidad de que algún miembro de la Corona tenga que testificar. En los últimos días trascendió que una de las afectadas alertó al Príncipe Haakon de Noruega y Mette-Marit de los comportamientos de Marius Borg en mensajes de texto; es decir, estaban al tanto de los comportamientos de su hijo. Además se ha sabido que el heredero de la Corona compartió un viaje con su hijastro en el que éste cometió alguno de los delitos imputados, aunque obviamente el príncipe no participó.

El comienzo de todo

Todo comenzó hace poco más de un año. Concretamente, el el 4 de agosto de 2024, cuando Marius Borg fue arrestado en Oslo después de que su pareja por entonces emitiera una denuncia por agresión física y psicológica. El propio acusado admitió haber actuado bajo los efectos de cocaína y alcohol. Un mes después se produjo una segunda detención por la violación de una orden de alejamiento. Y en octubre llegó un tercer arresto, esta vez por una acusación de violación sustentada en vídeos encontrados en su teléfono móvil, con presuntas prácticas sexuales explícitas sin consentimiento.

Durante este tiempo, los miembros de la monarquía han estado callados y reduciendo al mínimo sus exposiciones públicas, por temor a ser preguntados por tan controvertido asunto. Una actitud que ha generado no pocas críticas entre la prensa y los súbditos.

El listado de testigos que comparecerán ante el tribunal a partir del 3 de febrero no deja lugar a la duda sobre la magnitud del acontecimiento: más de 40 personas han sido citadas, entre ellas familiares y amigos tanto de las víctimas como del acusado. Han sido llamadas a declarar varias influencers, periodistas y hasta artistas que en algún momento u otro se cruzaron en la agitada vida de Marius Borg. También se prevé la intervención de varios miembros de la Guardia Real y hasta de un psicólogo especialista en trastornos del sueño.