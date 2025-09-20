La Princesa Magdalena de Suecia se adentra en el mundo de la cosmética infantil

La Princesa Magdalena de Suecia vuelve a situarse en el centro del debate público. Esta vez no por sus mudanzas, ni por sus ausencias en la agenda oficial de la Casa Real, sino por haberse convertido en pionera de un terreno inexplorado hasta ahora entre la realeza: la cosmética dirigida a niños y adolescentes.

El pasado fin de semana, en Estocolmo, la hija menor de los Reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia presentó oficialmente 'MinLen', la línea de productos que ha creado en colaboración con la firma de cosmética natural Weleda. Se trata de geles de baño, lociones y cremas diseñados especialmente para pieles infantiles y adolescentes, con fórmulas suaves, naturales y fragancias inspiradas en la sencillez escandinava.

Consciente de que su nombre podía pesar más que el propio proyecto, Magdalena optó por presentarse como Madeleine Bernadotte y no con su título real. «Como madre de tres hijos, veo de primera mano el gran interés que tienen en los productos para el cuidado de la piel. Nuestro objetivo es promover buenas rutinas de baño desde pequeños, con productos de calidad y una fragancia natural que transmite un toque de belleza escandinava. Esto representa la simplicidad, funcionalidad y una profunda conexión con la naturaleza».

El anuncio no se hizo sin contar con la institución. Desde la web oficial de la Familia Real sueca se subrayó que «la decisión de crear la empresa se ha tomado en diálogo con la Casa Real» y que «la Oficina del Mariscal del Reino considera que esta actividad empresarial privada puede combinarse con el cargo de la Princesa Magdalena». Además, recordaron que Magdalena ya no recibe asignación pública y que sus apariciones oficiales se realizan solo a petición expresa del rey.

GTRES

Por su parte, Magdalena era consciente de que su aventura empresarial levantaría debate. Así lo admitió en conversación con el medio 'Dagens Industri': «Sabíamos que generaría debate, estaba preparada. Pero aun así me sorprendió la cantidad de críticas que recibí».

Las objeciones llegaron por dos vías. La primera, por el propio hecho de dirigir una marca de cosmética a un público infantil. La segunda, por su alianza con Weleda, una compañía que además de cosmética vende productos homeopáticos. La Asociación Sueca para la Ciencia y la Educación Pública llegó a calificar parte de su filosofía empresarial como «charlatanería».

Casada desde 2013 con el empresario británico Christopher O'Neill, quien renunció a cualquier título para mantener su independencia laboral, la pareja ha vivido entre Nueva York, Londres y Florida, hasta su regreso a Estocolmo en 2023. Son padres de tres hijos: Leonor, Nicolás y Adriana, los pequeños que, en parte, han inspirado esta nueva etapa profesional.