Los «explosivos mensajes» de Marius Borg que implican directamente a Mette-Marit y Haakon de Noruega

Los problemas siempre crecen en la monarquía noruega, pero lo nuevo es particularmente relevante y gravísimo si finalmente se confirma: los príncipes Haakon y Mette-Marit podrían estar directamente implicados en el caso de Marius Borg, hijo de la princesa, a raíz de unos «explosivos mensajes» que están en poder de la policía.

La Fiscalía noruega ha acusado formalmente a Marius Borg de 32 cargos, entre ellos los de abuso sexual y violencia de género, y ahora la prensa ha apuntado a lo más alto: los propios herederos de la Corona. Tanto es así que ya se advierte de la posibilidad de que tanto el Príncipe Haakon como su esposa pasen por los tribunales para ser interrogados.

El 'Bunte' alemán ha seguido muy cerca el caso de Marius Borg y ahora cuestiona: «¿Sabían más Mette-Marit y Haakon?». Y todo esto debido a «unos explosivos mensajes de texto» que, según publica, están en poder de la policía y forman parte de la investigación. «La familia real noruega conoce las investigaciones en torno a las denuncias contra Marius Borg desde hace tiempo, pero ¿con qué antelación? Nuevas pruebas podrían arrojar nueva luz sobre las declaraciones de la pareja real noruega», señala la publicación. «Particularmente las declaraciones de la exnovia de Marius, Nora Haukland», añade.

«Les dije que necesitaba tratamiento»

Así, la joven ha declarado al periódico ‹Aftenposten' que ya había advertido previamente a los príncipes sobre la violencia y el consumo de drogas de Marius Borg tras conocerse en persona en 2023. «Les dije que necesitaba tratamiento. Tras nuestra ruptura, la situación empeoró aún más y parecía que ya no tenía el control», declaró la exnovia del joven.

Esas advertencias de la joven, a través de mensajes de texto, son las que ya figuran en poder de la policía y forman parte de la investigación. El fiscal Sturla Henriksbø confirmó a la revista 'Se og Hør', según recoge también el diario alemán 'Bild', que «si existe material que describa los hechos, el mensaje, correo electrónico o lo que sea, podría utilizarse como prueba en el caso».

Estos mensajes podrían suponer una verdadera bomba si finalmente se admiten como prueba, ya que pondrían directamente a Haakon y Mette-Marit ante la posibilidad de sentarse en los tribunales para declarar en el proceso. Hasta ahora no han sido interrogados, pero parece que el cerco sobre ellos se estrecha cada vez más.

Una información muy valiosa

De hecho, hay voces que consideran que si esto no se ha producido todavía es debido al cargo que ocupan. La experta en familia real Cartin Bartenbuch ha opinado que «la fiscalía no está interrogando al príncipe heredero y a la princesa por precaución, ya que son miembros de alto rango de la familia real». Y ha añadido una información muy valiosa: según la legislación noruega, Mette-Marit, como madre, tiene derecho a negarse a testificar, pero su marido y príncipe heredero del país nórdico Haakon no. «Por lo tanto, si el príncipe heredero fuera llamado a declarar, tendría que hacerlo», ha destacado.

En caso de ser encontrado culpable de todos los delitos que se le imputan, Marius Borg se podría enfrentar a una pena de hasta diez años de prisión. Se espera que el juicio comience a mediados de enero de 2026 y los próximos meses se prevén agotadores para la familia real, y más en el caso de que comiencen a filtrarse los contenidos de los mensajes que implicarían directamente a los príncipes Haalon y Mette-Marit.