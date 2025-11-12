Suscribete a
Rosalía, en el diván de Freud: «Me encanta estar desnuda en casa»

La cantante ha hecho sorprendentes confesiones en el programa de entrevistas de la bisnieta del fundador del psicoanálisis

Rosalía, tumbada en el diván de Freud
Nacho Serrano

En una de sus primeras epicrisis (el resumen de la historia clínica de un paciente), Sigmund Freud describía el caso de una chica llamada Rosalía, «una joven y bella cantante que se empeñaba y se esforzaba en cantar», pero que «no llevaba en su ... vida la voz cantante, era silenciosa y obediente». Más de un siglo después, la bisnieta del creador del psicoanálisis, Bella Freud, ha entrevistado a otra Rosalía cantante, pero nada silenciosa ni obediente.

