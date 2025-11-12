Rosalía, en el diván de Freud: «Me encanta estar desnuda en casa»

En una de sus primeras epicrisis (el resumen de la historia clínica de un paciente), Sigmund Freud describía el caso de una chica llamada Rosalía, «una joven y bella cantante que se empeñaba y se esforzaba en cantar», pero que «no llevaba en su ... vida la voz cantante, era silenciosa y obediente». Más de un siglo después, la bisnieta del creador del psicoanálisis, Bella Freud, ha entrevistado a otra Rosalía cantante, pero nada silenciosa ni obediente.

Lo ha hecho, por supuesto, tumbando en un diván a la artista, que nada más recostarse empezó a hacer confesiones sobre la vida, el trabajo, la moda, el arte, el amor y muchos otros temas que interesan a sus millones de seguidores en todo el mundo.

Preguntada por el precio del éxito, las envidias que éste lleva aparejadas y cómo la espiritualidad puede ayudar a lidiar con todo ello, Rosalía contestó: «No le presto mucha atención. Creo que mis creencias pueden cambiar cómo vivo y cómo percibo la vida. Realmente creo que estoy protegida, que hay algo a mi alrededor que me protege».

A continuación relató una curiosa historia sobre el mismo tema: «Cada vez que veo una pluma en la calle o donde esté sentada, sé que es un ángel, sé que estoy protegida. Un amigo me dijo: 'Cuando ves una pluma, es porque hay un ángel cerca'. Y veo muchas plumas en mi vida. Sé que estoy guiada y protegida. Es una creencia muy fuerte que tengo. Por eso, aunque alguien me envíe un mal de ojo, no pueden tocarme».

Sobre su madurez como mujer, y su relación con los hombres, la de Sant Esteve Sesrovires reveló que «algo empezó a cambiar» cuando cumplió 28 años. «Recuerdo que comencé a preocuparme menos por la atención de los hombres y a darle menos importancia a lo que llevaba puesto o a cómo podían percibirme los demás, si eso tiene sentido. Empecé a expresarme más a través de lo que realmente me daba satisfacción. Me di cuenta de que eso representaba una forma profundamente diferente de relacionarme con el mundo. Empecé a sentirme más como una mujer que como una chica, si eso tiene sentido, ya que empecé a darle más importancia a cómo me sentía que a cómo me percibían».

Sobre la música, aseguró que es muy fan de Patti Smith o Kate Bush pero que Camarón de la Isla es su artista favorito de todos los tiempos, y reconoció que los artistas que más la seducen son los que «te muestran que hay alternativas, otras posibilidades distintas a las que estás acostumbrada a ver. Siempre admiro eso».

Yendo a temas más mundanos, la cantante confesó que se siente cautivada por la estética de las estrellas no del reguetón, ni del trap, sino del rock: «Desde pequeña, me ha llamado la atención el look rockstar (risas). En mi casa no se escuchaba música durante la semana, pero sí los fines de semana. Sabía que era sábado o domingo porque había CDs de Janis Joplin, Prince, Freddie Mercury. Mi madre estaba obsesionada con Mick Jagger y sus pantalones ajustados. ¡O Lenny Kravitz, el mejor! Hay algo irreverente en el look de una estrella del rock, que puede ser voluminoso y extravagante. Me encanta. A veces, cuando no me siento lo suficientemente fuerte, un look así me puede devolver la fortaleza».

«Nunca repito un outfit al completo, porque eso me obliga a pensar y a ser honesta con cómo me siento cada día», continuó acerca del tema de la moda y del outfit elegido para la entrevista: «Algunos días quiero que mi ropa hable por mí. Las prendas pueden ser como una especie de conjuro, tienen incluso la capacidad de dictar cómo va a ser tu día. En esta ocasión, quería estar disponible para mantener una charla. Para que las palabras fueran más importantes que lo que llevo puesto. Y creo que este cárdigan me ayuda a pensar y a hablar, si es que eso tiene sentido».

Uno de los momentos más hilarantes de la entrevista es cuando asegura que odia los pies masculinos, pero la frase viral del encuentro con Bella Freud fue sin duda cuando confesó que le encanta «estar desnuda en casa», tema en el que se explayó sin complejos: «Me da una sensación de libertad, como si no me importara una mierda, en contraposición con todos esos momentos en los que tengo que estar siempre presentable».