La carta del obispo de Sant Feliu de Llobregat a Rosalía: «Me pregunto si, cuando todo calla, encuentras paz o solo más ruido»

Xabier Gómez García le confiesa a la cantante que «tus letras me desconciertan, pero también me abren a la posibilidad de un diálogo sobre la complejidad de la experiencia humana»

Rosalía revela la historia que inspiró 'Mio Cristo': «Me pareció muy bonito, quería experimentar cómo era escribir sobre eso»

El obispo Xabier Gómez García y Rosalía
El obispo Xabier Gómez García y Rosalía ABC/GTRES
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Hace poco más de un año, el Papa Francisco nombró obispo de Sant Feliu de Llobregat al sacerdote dominico Xabier Gómez García, quien ejercía como director del departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.

Esta semana, el religioso se ha convertido ... en noticia después de publicar una carta abierta a la cantante Rosalía. Lo ha hecho a través de la hoja dominical de este domingo, en la que Gómez García analiza 'Lux', el nuevo disco de la artista en el que habla abiertamente sobre su espiritualidad y reflexiona sobre la fe.

