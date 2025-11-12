La carta del obispo de Sant Feliu de Llobregat a Rosalía: «Me pregunto si, cuando todo calla, encuentras paz o solo más ruido»

Hace poco más de un año, el Papa Francisco nombró obispo de Sant Feliu de Llobregat al sacerdote dominico Xabier Gómez García, quien ejercía como director del departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.

Esta semana, el religioso se ha convertido ... en noticia después de publicar una carta abierta a la cantante Rosalía. Lo ha hecho a través de la hoja dominical de este domingo, en la que Gómez García analiza 'Lux', el nuevo disco de la artista en el que habla abiertamente sobre su espiritualidad y reflexiona sobre la fe.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Iglesias

Arte

Rosalía

España