El restaurante de Madrid donde ha comido Rosalía: precio de la carta y dónde está

Rosalía se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum: 'LUX'. El disco, que salió el pasado viernes y utiliza 13 idiomas diferentes, ha arrasado entre la crítica y el público, que lo ha convertido en el disco de una artista femenina de ... habla hispana más reproducido en un solo día en la historia de Spotify.

La artista catalana vive días frenéticos en España con la promoción de 'LUX'. El pasado lunes, la autora de 'El mal querer' y 'Motomami' acudió a 'La Revuelta' de David Broncano y volvió a demostrar el gran interés que genera su figura y su música. Y es que logró récord histórico del programa, con un 20,4% de cuota y 2,7 millones de espectadores de media.

Después de su paso por el programa de RTVE -emitido en prime time, pero grabado horas antes en el Teatro Príncipe Gran Vía-, Rosalía visitó un pequeño restaurante situado en el centro de Madrid. No obstante, la artista catalana no eligió la gastronomía española para su cena, sino la italiana.

El restaurante italiano de Madrid que visitó Rosalía

Rosalía escogió una pizzería napolitana para poner el broche de oro a su paso por 'La Revuelta' y disfrutar de un plan gastronómico. El restaurante que visitó la cantante es la Pizzería Sasà, situada en el barrio de Argüelles. En concreto, en la calle Juan Álvarez Mendizábal, número 57.

Fue la propia pizzería, a través de su cuenta en Instagram, la que compartió una instantánea de la artista española junto a uno de los trabajadores del restaurante. «Rosalía en la pizzería Sasà. Muchas gracias por venir a visitarnos», escribieron junto a la fotografía, publicada en stories.

Esta pizzería italiana llegó a Madrid de la mano de dos hermanos, originarios de Nápoles, que se trasladaron a la capital con «el sueño de compartir la auténtica comida napolitana con los madrileños», tal y como cuentan en su página web.

Para ello, escogieron un pequeño local situado en el barrio de Argüelles, muy cerca del Templo de Debod, y crearon un ambiente acogedor que atrae cada día a decenas de comensales.

Y es que la pizzería trae la esencia italiana a la capital con una decoración con «elementos típicos de la cultura napolitana, como los colores rojo y verde y la imagen del Vesubio», además de fotografías de uno de los mayores emblemas de Nápoles: Diego Armando Maradona.

Carta de la Pizzería da Sasà: platos y precios

La Pizzería da Sasà transporta al comensal al mismísimo Nápoles gracias a la elaboración de pizzas napolitanas tradicionales con productos de origen italiano: desde la harina hasta los tomates San Marzano, pasando por la mozzarella di bufala. Todo ello, cocinado en su horno Jumaco, fabricado por una empresa española.

De esta forma, las pizzas son su producto estrella. En este sentido, la carta del restaurante ofrece más de una veintena de variedades cuyo precio oscila entre los 9,50 y los 16 euros. Destacan la 'Sasà', con mozzarella, boletus, tomatitos rojos y amarillos y salsiccia; la 'Leo Pistacchio', con mozzarella, pistacho, mortadella y parmesano, y la 'Bella Ciao', con crema de trufa y queso scamorza.

No obstante, la carta de este restaurante napolitano no solo ofrece pizzas, ya que los comensales pueden también degustar entrantes como el provolone al forno (13 euros), la parmigiana di melanzane (15 euros) o la focaccia con mortadella (11,50 euros).

Además, también es posible optar por un plato de pasta. En este sentido, existen cuatro variedades que incluyen spaguetti alle vongole (16,50 euros), lasaña a la boloñesa (15 euros) y ravioli rellenos de queso (16 euros). En cuanto a los postres, ofrece dos opciones: el tradicional tiramisú (7 euros) y calde alla nutella (7,50 euros).

En cualquier caso, una extensa carta con sabor a Nápoles que ha conseguido llamar la atención de los comensales madrileños. A su larga lista de clientes se suma ahora la propia Rosalía, quien encontró en esta pizzería un lugar acogedor y tranquilo donde disfrutar de auténticos platos italianos.