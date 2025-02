Las reveladoras palabras con las que Federico X se refiere a su matrimonio con Mary Donaldson

Se cumple una semana de la coronación de Federico X tras la abdicación de su madre, la Reina Margarita II. Un acto que llegó después de un escándalo que puso en jaque a la monarquía danesa: el monarca, cuando aún era príncipe, fue pillado paseando por las calles de Madrid junto a Genoveva Casanova. Ambos disfrutaron de un paso por el Retiro, cenaron en El Corral de la Morería y después de desplazaron al inmueble de la mexicana, donde pasaron varias horas durante la madrugada. Pero todo esto parece haber quedado atrás.

Pese a los crecientes rumores que indicaban que la publicación del reportaje, en la revista 'Lecturas', hizo temblar los cimientos del Palacio de Fredensborg -según publicó 'Daily Mail', Mary Donaldson llegó a adquirir, el pasado diciembre, en un aeropuerto de Sidney, el libro autobiográfico de Arnold Schwarzenegger que versa sobre la autoayuda. «Cada vez que la gente me dice cómo mis consejos les han ayudado en su vida, veo lo útil que es compartir mi filosofía de vida. Así cualquiera podrá ponerla en práctica», deslizó el exgobernador de California cuando se publicó que su libro saldría a la venta-, ambos demostraron, al menos públicamente, el amor que se profesan con un beso, durante la coronación, que ha dado la vuelta al mundo.

Otro gesto que evidencia que Federico X quiere seguir con su matrimonio con Donaldson son las palabras que emplea para referirse a ella en el libro que ha publicado en los últimos días como monarca danés y en el que habla de algunos temas de su vida laboral y personal. Es más, aborda el gran equipo que ha formado, y forma, con su mujer. «Mary es mi compañera y mi compañera de ala, por usar una expresión de piloto, y tenemos una súper dinámica». El hijo de Margarita II asegura, en el proyecto literario, que «he aprendido mucho al tener una esposa que, de vez en cuando, me recuerda que, por supuesto, no siempre tengo la razón y que mis palabras no se creen automáticamente solo porque soy el hombre de la casa». Para él, es «una mujer de su tiempo».

Aires nuevos

Federico X asevera que su reinado distará del de su progenitora: «Lo vamos a hacer diferente a mi madre, tanto en la organización y administración de la Casa Real, como en cómo compaginamos familia, trabajo y tiempo libre. Mary y yo somos hijos de nuestro tiempo y hemos recibido una educación diferente a la de mi madre y a la de mi abuelo». El matrimonio quiere dar un aire nuevo a la monarquía y más aún después de cómo se devaluó la imagen del monarca cuando se publicaron las instantáneas con Genoveva Casanova. Sea como fuere, el hermano del príncipe Joaquín ha visto en el libro la oportunidad de hacer público lo enamorado que está de su mujer y madre de sus cuatro hijos: Christian, Isabella y los gemelos Vincent y Josephie.