El polémico baile en la boda de Brooklyn Beckham que detonó la crisis familiar

Tras la gran ausencia de Brooklyn en la celebración por el 50 cumpleaños de su padre, David Beckham, las especulaciones entorno a un quiebre familiar no han cesado. Ahora, fuentes cercanas a la familia han revelado un episodio incómodo durante la boda del joven de 26 años y Nicola Peltz.

Según relató la revista 'People', la tensión familiar habría comenzado en el esperado primer baile de los novios. Brooklyn y Nicola habían planeado un romántico momento como apertura de la celebración, pero la secuencia dio un giro inesperado. Marc Anthony, amigo cercano de los Beckham, había sido invitado a interpretar una canción como regalo de bodas. Sin embargo, justo antes de comenzar, pidió a Brooklyn que subiera al escenario y anunció: «¡La mujer más hermosa de la noche, sube... Victoria Beckham!».

La incómoda situación dejó a todos boquiabiertos. «Fue un momento tan impactante que se hizo un silencio tan profundo que podías escuchar caer un alfiler«, aseguró un informante a la citada revista. Según los testigos, Victoria se acercó a la pista y comenzó a bailar lentamente con su hijo, provocando que la novia rompiera en llanto. »Todos vieron a Nicola salir corriendo de la habitación llorando«, añadió la fuente.

En tanto, un allegado a la actriz aseguró que ella «sintió que Victoria lo hizo a propósito. No podía entender por qué le arruinó ese momento tan especial«. Desde entonces, los esfuerzos por mantener la armonía familiar han sido constantes, pero sin éxito. »Intentaron hacer las paces, pero cada vez que finalmente tienen un momento feliz, todo se desmorona de nuevo«, explicó otro informante a 'People', quien además agregó que: »Brooklyn se siente dividido. Es su familia y su sangre, pero siempre ha tenido una relación complicada con su padre. Gran parte de su relación se ha sentido como un asunto de negocios«.

El distanciamiento entre Brooklyn y sus padres ha sido evidente. Según la revista 'Us Weekly', aunque el modelo y su mujer fueron invitados al 50 cumpleaños de David Beckham, pero decidieron no acudir para evitar una confrontación. «Las cosas están tensas, y no pensó que sería una conversación productiva. No quería lidiar con eso en este momento», aseguró una fuente y añadió que: «Está tratando de dejar pasar las cosas y les está dando espacio a todos».

Por ahora, la familia Beckham guarda silencio sobre la crisis que enfrenta. No obstante, una fuente citada por 'People' afirma que la relación «definitivamente no es irreparable (...) Lo aman y siempre están ahí para [Brooklyn]. Simplemente están dolidos y decepcionados porque ahora él no forma parte de la vida familiar».

