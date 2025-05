Quién es Nicola Peltz: retrato de un «monstruo» para familia Beckham

En la familia Beckham corre el chiste de que cada vez que Nicola Peltz entra en una habitación, hay que agacharse y ponerse a cubierto. Eso es lo que cuenta al menos 'The Mirror' de fuentes cercanas al clan. Los datos objetivos la definen como mujer bella, actriz en busca de reconocimiento y esposa de Brooklyn, hijo de David y Victoria. Los datos subjetivos hablan de ella como un «bicho» capaz de haber dinamitado la estabilidad de una de las familias más famosas del mundo.

«Los camareros suelen estar en la línea de fuego. El personal, los familiares, lo que sea... lo han visto con sus propios ojos», dice la fuente del tabloide británico. Porque es el momento de pasar a la acción. Las trincheras están dispuestas y comienza el fuego antes amigo. David y Victoria Beckham han sacado los tanques a la calle y su objetivo es su archienemiga, de nombre Nicola Peltz.

«Por supuesto, una visión más indulgente es que, al haber nacido en una familia numerosa y desenfadada de multimillonarios estadounidenses, estas son simplemente diferencias culturales. Los amigos de Nicola argumentarían que esta es una mujer que sabe lo que quiere y no teme expresar sus opiniones. Pero otros, incluidos los Beckham, afirman que tal comportamiento puede resultar grosero», asegura 'The Mirror'.

Aquel fatídico cumpleaños

Es una brasa incandescente. Lo que debería haber sido la madre de todas las celebraciones, el 50 cumpleaños de David Beckham, se transformó en un auténtico drama familiar con la ausencia de Brooklyn en todos los festejos, de Miami a Nueva York. Una escisión familiar de la que culpan a Nicola Peltz.

Todo alcanzó su punto álgido hace una semana con la extraordinaria confidencia de parte de los amigos de la actriz al afirmar que ella había ayudado a Brooklyn «a ver el abuso emocional y el comportamiento tóxico dentro de su familia». Y una fuente cercana a los Beckham, que previamente describió las acusaciones como «profundamente desagradables y manifiestamente falsas», dijo que era «un poco exagerado» que los amigos de Nicola dieran «sermones» sobre comportamiento tóxico.

La boda famosa con Brooklyn

Según esta última fuente, habrían presenciado de primera mano el «espectáculo de terror» que fue la lujosa boda de tres días de ella y Brooklyn en 2022 en la mansión familiar de Palm Beach, Florida. «Empezaron a sonar las alarmas. Nicola estaba muy estresada y era muy difícil estar con ella», explicaban.

Los amigos de Nicola afirman que gran parte de esto se debió a la supuesta negativa de Victoria a confeccionar su vestido de novia. Dicen que pasó tres meses con los Beckham en 2020 y se esforzó al máximo por integrarse en la familia. «Nicola se esforzaba por tener una relación sana», dice un amigo. Pero no.

Y es ahora cuando empiezan a surgir otras historias desde Los Ángeles sobre encontronazos similares con la esposa de Brooklyn. El curioso y lenguaraz estilista Justin Anderson, amigo de Miley Cyrus y Jennifer Aniston, trabajó con Nicola Peltz cuando protagonizó 'Transformers' al principio de su carrera como actriz y su retrato es demoledor. Dijo que nunca volvería a trabajar con ella y la llamó «lo peor de lo peor, añadiendo que era «un verdadero monstruo». Un amigo del estilista dijo: «Justin solo puede imaginar cómo sería tener a Nicola como nuera. Lo siente mucho por los Beckham».

«Nunca ha tenido que trabajar nada por su vida»

Todo se ha desmadrado hasta tal punto que esta misma semana se desataron las especulaciones al recordar unas declaraciones que hace años hizo la actriz Bella Thorne, quien calificó a una misteriosa estrella de Hollywood como «una chica muy, muy mala». Ahora los fans especulan con que podía estar refiriéndose a Nicola Peltz.

«No es que la odie porque sea multimillonaria. No me cae bien porque es multimillonaria y se asegura de que todos lo sepan», dijo Thorne. Añadió: «Nunca la saludo. Sus hermanos no son tan malos como ella. Es simplemente ella. Una de las razones por las que no me cae bien es porque ha sido multimillonaria desde muy pequeña y nunca ha tenido que trabajar por nada en su vida». Los comentarios de Bella Thorne llegaron justo un año después de que Nicola Peltz protagonizara la película independiente 'Affluenza', de 2014, junto a Greg Sulkin, quien era su novio en aquel entonces.