Mónica Naranjo recuerda el momento más oscuro de su carrera: «No era yo»

Mónica Naranjo fue la última invitada en el pódcast 'Tengo un plan' y se sinceró como nunca sobre sus inicios en el mundo de la música y su carrera artística. Sobre su debut en México con tan solo 18 años, la artista reconoce que sabía que tendría muchísimo éxito en América: «Yo sabía lo que iba a pasar. Lo iba a petar». Un éxito que le cegó un poco y cometió el mayor error de su profesión: dejarse llevar por la ambición y no por su voz interior.

Acabó con unos productores que, a pesar de su prestigio, no supieron aconsejarla bien y creó el álbum de 'Chicas malas' en vez del que realmente quería, 'Tarántula'. «No era yo. Yo ya estaba preparada para hacer Tarántula no para hacer otro disco pop», recuerda.

«No seguí mi intuición porque me mentí a mí misma», lo que le llevó a darse la «peor de las hostias». Aunque todo golpe lleva consigo un aprendizaje, también para ella: «El éxito no es medible en ventas si traicionas tu propia esencia», fue lo que aprendió Mónica Naranjo con su error.

'La isla de las tentaciones'

La semana pasada, la cantante fue noticia después de visitar 'La Revuelta'. Entre lo que más repercusión tuvo de la entrevista con David Broncano fueron las preguntas relacionadas con 'La isla de las tentaciones'. Mónica Naranjo compartió cómo fue para ella conducir esa primera edición: «Las primeras temporadas de un reality, lo que mola es que la gente va, pero no sabe a lo que va. En esa temporada, la gente fue my perdida. No sabían lo que iba a pasar». Ella lo disfrutó al máximo, según compartió, y llegó a recordar las quinielas que hacía con los compañeros del equipo: «Llegan a la casa y dije 'ellos, ellos seguro'». La sorpresa vino después, al comprobar que no, que fueron otros y otras. «Estaban desatadas», llegó a afirmar en relación a las chicas.

De su paso por el programa tuvo claro una cosa, que ella «no iría nunca con una pareja, porque sé lo que pasa ahí».