Mónica Naranjo escandaliza a Broncano con sus revelaciones sobre 'La isla de las tentaciones': «Estás incómodo»

Una invitada muy esperada y respetada por David Broncano, Mónica Naranjo, que ha pisado el escenario de 'La Revuelta' (La 1) para hablar de lo divino y lo humano, de lo profesional y de todo lo que ella ha querido, porque se ha visto claro quién llevaba la voz cantante en este cara a cara. De hecho, ya al arranque del programa ella ha dejado claro todo esto. Y es que al poco de iniciarse la emisión él le preguntó a ella: «¿Qué prefieres?». Naranjo le ha dicho: «Yo te prefiero aquí». Le ha señalado el sofá y David Broncano se ha ido a sentar a su lado.

Uno junto al otro, empezando así la entrevista «como pocas veces», el presentador le ha preguntado «qué prefería» y ella ha dicho que lo prefería «aquí». Broncano le respondía con un «claro, pero aquí no tengo acceso a las fuentes de información». «¿Te has dado cuenta que el tema cambia? Estás ahora incómodo…», la ha referido Mónica Naranjo. «Tu sitio de confort es ese», ha continuado Mónica, que ha llegado a ocupar el 'trono' de David. Arrancaba así la entrevista que ha dado mucho que hablar.

Entre lo que más repercusión ha tenido las preguntas relacionadas con 'La isla de las tentaciones'. Mónica Naranjo compartía en el directo cómo fue para ella conducir esa primera edición: «Las primeras temporadas de un reality, lo que mola es que la gente va, pero no sabe a lo que va. En esa temporada, la gente fue my perdida. No sabían lo que iba a pasar». Ella lo disfrutó al máximo, según ha compartido, y ha llegado a recordar las quinielas que hacía con los compañeros del equipo: «Llegan a la casa y dije 'ellos, ellos seguro'». La sorpresa vino después, al comprobar que no, que fueron otros y otras. «Estaban desatadas», llegó a afirmar en relación a ellas, a las chicas.

De su paso por el programa tiene clara una cosa, que ella »no iría nunca con una pareja, porque se lo que pasa ahí». Fue la edición de Fani y Christopher, de Ismael y Andrea y Fiama y Álex, entre otros. Ese estreno se produjo a principios de 2020 y la audiencia que consiguió Telecinco con el programa fue sobresaliente. Tras su papel como presentadora, Sandra Barneda tomó el relevo y la cantante no ha dudado en alabar su buen hacer: «Lo hace estupendamente bien».