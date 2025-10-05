Robbie Williams suspende su concierto en Estambul por miedo a un atentado terrorista

El cantante británico Robbie Williams (51 años) declaró que las autoridades de la ciudad cancelaron su próximo concierto en Estambul «por motivos de seguridad pública» después de que varias ONG turcas y usuarios de las redes sociales hicieran campaña para la cancelación del evento y protestaran contra su aparición: «Lamento muchísimo no poder actuar en Estambul la próxima semana», comenzó diciendo el artista a través de una publicación en redes sociales. «Las autoridades de la ciudad cancelaron el espectáculo, en interés de la seguridad pública», añadió el ex líder de Take That.

«Lo último que quisiera hacer es poner en peligro la seguridad de mis fans: su seguridad es lo primero. Estábamos muy emocionados de tocar en Estambul por primera vez y elegimos deliberadamente la ciudad como el espectáculo final de la gira BRITPOP. Terminar esta serie épica de fechas frente a mis fans turcos fue mi sueño, dadas las estrechas conexiones que mi familia tiene con este maravilloso país», dijo en referencia a la ascendencia turca de su mujer Ayda Field. «A todos los que en Estambul querían unirse a los 1,2 millones de personas que han compartido este fenomenal tour con nosotros este año, lo siento profundamente», sentenció. «Estábamos esperando con muchas ganas este espectáculo, pero la decisión de cancelarlo estaba fuera de nuestro control», concluyó.

El concierto del 7 de octubre en Atakoy Marina estaba programado para coincidir con el segundo aniversario del ataque de Hamás contra comunidades del sur de Israel que desencadenó la ofensiva militar israelí en Gaza.

Enfermedad

A pesar de una vida llena de éxitos artísticos, la existencia del cantante Robbie Williams tiene una parte oculta que desveló el pasado mes de abril en una entrevista para 'The Mirror' y que incluía un increíble historial médico marcado por las adicciones, depresiones, disformia corporal y hasta una enfermedad del siglo XVII.

«El año comenzó con una mala salud mental, algo que no había tenido desde hacía mucho tiempo», comenzó diciendo el artista antes de confesar que se sentía «triste, ansioso, deprimido». Detrás de todo se escondía sus dificultades para gestionar lo que ocurría en su entorno, con su padre diagnosticado con demencia, su madre con párkinson y su suegra con cáncer de cuello uterino.

El intérprete ya había padecido una depresión en 1990 por la que estuvo en tratamiento y esta regresó coincidiendo con los problemas de sus familiares. «Pensé que estaba al otro lado del arco. Creí que este era el final de mi historia y que simplemente caminaría hacia un país de maravillas. Regresar fue confuso», explicó.

Durante la entrevista con 'The Mirror', el músico atribuyó parte de sus problemas físicos y mentales a una alimentación deficiente. «Dejé de comer y no estaba recibiendo nutrientes», explicó. Y entonces fue cuando recibió el inesperado diagnóstico: padecía escorbuto, una enfermedad asociada históricamente con el mundo del mar y los marineros, muy frecuente en el siglo XVII. «Una enfermedad de piratas», comentó Robbie Williams con ironía. El artista comenzó a tomar un supresor del apetito para bajar de peso y desveló que en octubre de 2023 había empezado un tratamiento «con algo como Ozempic».