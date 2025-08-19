Madonna celebra su 67 cumpleaños en Italia con su joven novio, sus dos hijas, caballos y un enorme pastel

Madonna ha celebrado sus 67 años a su manera. Primero, ha logrado reunir a su hija Lourdes junto a su actual novio, el exfutbolista Akeem Morris, ambos de 28 años. Y luego ha cumplido lo que ha calificado como «un sueño»: asistir a una carrera de caballos Palio di Siena en la propia Italia. Por supuesto, tampoco ha faltado un monumental pastel de cumpleaños.

La cantante celebró su efeméride viajando a Siena, Italia, para cumplir su sueño de ver la carrera de caballos Palio di Siena. Se trata de una vieja tradición medieval que enfrenta a las contradas o distritos de la ciudad de Siena en una competición que solo se desarrolla dos veces al año: el 2 de julio se corre el Palio di Provenzano (en honor a la Virgen de Provenzano) y el 16 de agosto el Palio dell'Assunta (en honor de la Asunción de la Virgen).

Madonna estuvo acompañada por Akeem Morris, así como por sus hijas Mercy, de 19, y Lourdes, de 28. La cantante compartió en Instagram un vídeo de sus memorables vacaciones: «¡Mi sueño desde hace muchos años ha sido ver la carrera de caballos Palio di Siena, que se celebra el día de mi cumpleaños, el 16 de agosto, desde 1482!».

El extenso pie de foto continuaba: «¡No hay palabras para describir la emoción, el suspense y la grandeza! ¡Un ritual verdaderamente sagrado presenciar a miles de personas en silencio antes del inicio de la carrera! La carrera en sí es indescriptible. ¡Grazie Mille!». La estrella concluyó deseándose un feliz cumpleaños a sí misma y añadiendo: «Los sueños se hacen realidad».

Un baile colectivo y de compras por Siena

El vídeo mostraba a toda la familia bailando con la gente del lugar, viendo la emocionante carrera de caballos y disfrutando de un enorme espectáculo de fuegos artificiales. Otras imágenes mostraban a la familia comprando antigüedades, a Mercy tocando el piano y al grupo en coche circulando por la exuberante campiña italiana.

Madonna también recibió un enorme pastel rosa con la inscripción: «Feliz cumpleaños Madudu». El enorme postre no pasó inadvertido en la celebración y la estrella, con un corpiño de satén blanco, sopló las velas antes de continuar con la gran fiesta de celebración de su cumpleaños.

Naturalmente, numerosas celebridades se pasaron por sus redes sociales para felicitar a la estrella del pop. Entre los famosos que le desearon un feliz cumpleaños estuvo la mismísima Katy Perry, quien escribió: «Mi reina». Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, también escribió: «Feliz, feliz cumpleaños».

El cumpleaños de su padre

El cumpleaños de Madonna llegó tan solo unos meses después de celebrar el 94º cumpleaños de su padre, Silvio Ciccone, a quien honró con un dulce homenaje en redes sociales. El pasado 3 de junio, la cantante compartió dos tiernas fotos de su padre en X. «¡Feliz cumpleaños a mi padre! ¡Silvio Ciccone, 94 años y sigue fuerte!», escribió la artista, nacida como Madonna Louise Ciccone. «Ha sobrevivido a muchas guerras y muchas pérdidas en su vida, y aún conserva sentido del humor y un fuerte deseo de levantarse de la cama cada mañana y aprovechar al máximo el día», destacó en su emotivo homenaje.

La madre de la cantante, Madonna Louise, falleció de cáncer de mama a los 30 años el 1 de diciembre de 1963, cuando la artista apenas tenía cinco años. Tras el fallecimiento de la matriarca de la familia, Silvio y su segunda esposa, Joan, fallecida el pasado año, tuvieron dos hijos más: Jennifer y Mario.