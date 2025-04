Madonna y Elton John firman la paz tras más de dos décadas enfrentados: «Hemos enterrado el hacha»

Con una fotografía en la que los artistas Madonna y Elton John se muestran abrazados, ambos confirman que han puesto punto y final a un enfrentamiento de algo más de dos décadas. La enemistad entre los dos creció tras ataques e indirectas mutuas a las carreras musicales y el trabajo de cada uno, pero en las últimas horas, la reina del pop daba el primer paso para dejar atrás las rencillas que le distanciaron del cantante y se reencontraba con él en el backstage del programa 'Saturday Night Live'. La reconciliación ha llegado en el momento más delicado de salud de Elton John, quien está perdiendo poco a poco la vista tal y como él ha comunicado.

A través de la publicación en sus redes sociales, Madonna explicó cómo surgió el reencuentro el pasado fin de semana cuando supo que el artista estaría en el formato televisivo y no dudó en ir a verlo. «¡Por fin enterramos el hacha! ¡Fui a ver a Elton John actuar en SNL este fin de semana! ¡WOW!», comenzó expresando para demostrar que tras años enfrentados deseaba cortar de raíz la disputa pública y hacer las paces con su amigo. «Recordé cuando estaba en el instituto. ¡Me escabullí de la casa una noche para ver a Elton actuar en vivo en Detroit! Fue una actuación inolvidable que me ayudó a entender el poder transformador de la música», siguió remontándose al pasado.

«Verle actuar cuando estaba en el instituto cambió el curso de mi vida. Siempre me había sentido como un extraño creciendo y verlo en el escenario me ayudó a entender que estaba bien ser diferente, sobresalir, tomar el camino menos transitado. De hecho, fue esencial», comentó antes de tratar el motivo de su enemistad. «A lo largo de las décadas me dolió saber que alguien a quien admiraba tanto compartiera su aversión hacia mí públicamente como artista. No lo entendí», asegura quien al enterarse por terceros de que Elton sería el invitado musical de SNL tomó la decisión de visitarle.

«Necesitaba ir detrás del escenario y enfrentarme a él. Cuando nos encontramos, lo primero que salió de su boca fue, 'Perdóname' y el muro entre nosotros se cayó. El perdón es una herramienta poderosa. En pocos minutos. Nos estábamos abrazando. Entonces me dijo que había escrito una canción para mí y que quería colaborar. ¡Fue como si todo se cerrara!», no esconde Madonna la actitud conciliadora que tuvo el cantante con ella tras haberse acercado a arreglar sus problemas.

Ante las palabras de Madonna, Elton John también quiso dejar un comentario en la publicación para repetirle su perdón pero esta vez en público. «Gracias por venir a verme a SNL. Y gracias por perdonarme por mi boca. No me siento orgulloso de lo que dije. Sobre todo cuando pienso en todo el trabajo innovador que has hecho como artista, allanando el camino para que toda una generación de artistas femeninas triunfaran y fueran fieles a sí mismas. También fuiste una de las primeras personas en alzarse contra el VIH/SIDA en los 80, llevando amor y compasión a tantas personas que lo necesitaban desesperadamente», le dedicó palabras de cariño.

«Agradezco que podamos seguir adelante. Me angustia cada vez más la división que hay en nuestro mundo en este momento. Tanto tú como yo hemos sido aceptados y abrazados incondicionalmente por comunidades amenazadas en todo el mundo. Si unimos fuerzas, espero que podamos lograr grandes cosas para quienes realmente necesitan apoyo. ¡Y que te diviertas mucho haciéndolo!», terminó dejando abierta la puerta a una posible colaboración musical.

Según apunta 'Just Jared', las diferencias entre los cantantes comenzaron cuando Elton criticó una canción de Madonna y que hiciese playback para cantarla. Después, en 2004 durante una entrega de premios el artista se pronunciaba en contra de que Madonna fuese nominada por una actuación en directo volviendo a recordar su opinión sobre que hiciese playback, ante lo que ella se defendió alegando que sus ataques eran mentira. En la biografía de Elton el ataque fue más directo, pues califica a la cantante de «desagradable y grosera».