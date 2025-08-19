Jaume Anglada sale de la UCI y recibe la visita de Carolina Cerezuela

Jaume Anglada continúa mejorando después del terrible atropello que le ha mantenido en el hospital desde el pasado 8 de agosto. El accidente le dejó tirado en la carretera con un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones, según el primer parte que se ofreció tras ser atendido de urgencia. El artista de 52 años mejora poco a poco, ya no tiene sedación ni respiración asistida y ha podido salir de la UCI, lo que significa que ha podido recibir las primeras visitas.

De los primeros en acudir al Hospital Universitario Son Espases de Palma han sido Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, que han mostrado gestos de preocupación a la entrada. Evidentemente disgustados por la situación, los dos amigos del artista evitaron pronunciarse acerca de lo ocurrido, pero según el último parte médico el artista ﻿«ha experimentado una sensible mejoría en estos últimos y se encuentra mucho más estable».

La actriz forma parte del dúo Anglada Cerezuela desde hace una década. Mientras Jaume estaba al cargo de las composiciones ella interpretaba y así habían sacado dos discos y hecho conciertos por toda la geografía española. Entre el cantautor y Carolina existía una dinámica creativa sostenida en el tiempo gracias a su amistad y su sintonía a nivel personal y familiar. Su último concierto había sido precisamente en Palma el pasado mes de enero, aunque el contacto entre ellos es habitual.

La posible visita del Rey

Según 'Lecturas', otra de las visitas que Jaume Anglada habría podido recibir es la del Rey Felipe. Tras interrumpir sus vacaciones para atender el estado de los incendios que han quemado gran parte de la geografía española en los últimos días, fuentes cercanas aseguran que podría haber viajado también a ver a su gran amigo. Sin embargo, no hay fotografías que confirmen este encuentro.

Por supuesto, a su han estado en todo momento su mujer, Pilar Aguiló, farmacéutica y nutricionista, y los dos hijos que tienen en común, Julia y Jaime. Una familia unida que, además, tiene mucha conexión con Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, puesto que ellos tienen también dos hijos y el mayor tiene una edad parecida a la pequeña de Anglada.

Jaume Anglada fue intervenido de inmediato para extirparle el bazo, así como de la cadera, la muñeca, la mandíbula y varias costillas. Se le han colocado placas en la cadera y la cabeza del fémur, y se espera que en los próximos días vuelva a entrar a quirófano para tratar la mandíbula y la muñeca.